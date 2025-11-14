Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 14 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, viernes 14 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 14 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 1976 - Las Llamas
- 1976
- 4156
- 9840
- 6034
- 5234
- 2407
- 8924
- 8453
- 3628
- 1738
- 9909
- 3403
- 8807
- 0192
- 4735
- 6693
- 4885
- 6554
- 4574
- 4998
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 9545 - El vino
Todos los números ganadores:
- 9545
- 0821
- 7618
- 6154
- 0001
- 3951
- 4902
- 3434
- 3327
- 1708
- 1585
- 9843
- 3720
- 9146
- 9676
- 2369
- 2085
- 6802
- 3890
- 2320
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 7026 - La misa
Todos los números ganadores:
- 7026
- 3756
- 0423
- 2867
- 9719
- 9627
- 7318
- 4128
- 0748
- 2728
- 3197
- 1260
- 7743
- 4017
- 2552
- 4650
- 4562
- 5219
- 3664
- 2998
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 68 - Los Sobrinos
Todos los números ganadores:
- 9368
- 8706
- 7997
- 2982
- 4906
- 1651
- 1468
- 3503
- 2395
- 8521
- 3188
- 2037
- 8849
- 7951
- 2507
- 2169
- 7839
- 8395
- 8368
- 8234
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 6048 - El Muerto que habla
Todos los números ganadores:
- 6048
- 7527
- 9537
- 9130
- 7797
- 3965
- 1051
- 1351
- 9963
- 9397
- 8667
- 8428
- 1811
- 7319
- 7319
- 7855
- 7320
- 3523
- 6924
- 9443
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
