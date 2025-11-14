Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 14 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, viernes 14 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

A la cabeza: 1976 - Las Llamas

A la cabeza: 9545 - El vino

Todos los números ganadores:

9545 0821 7618 6154 0001 3951 4902 3434 3327 1708 1585 9843 3720 9146 9676 2369 2085 6802 3890 2320

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 7026 - La misa

Todos los números ganadores:

7026 3756 0423 2867 9719 9627 7318 4128 0748 2728 3197 1260 7743 4017 2552 4650 4562 5219 3664 2998

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 68 - Los Sobrinos

Todos los números ganadores:

9368 8706 7997 2982 4906 1651 1468 3503 2395 8521 3188 2037 8849 7951 2507 2169 7839 8395 8368 8234

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 6048 - El Muerto que habla

Todos los números ganadores:

6048 7527 9537 9130 7797 3965 1051 1351 9963 9397 8667 8428 1811 7319 7319 7855 7320 3523 6924 9443

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs