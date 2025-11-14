sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 21:13
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 14 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 14 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 14 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 1976 - Las Llamas

Los números ganadores:

  1. 1976
  2. 4156
  3. 9840
  4. 6034
  5. 5234
  6. 2407
  7. 8924
  8. 8453
  9. 3628
  10. 1738
  11. 9909
  12. 3403
  13. 8807
  14. 0192
  15. 4735
  16. 6693
  17. 4885
  18. 6554
  19. 4574
  20. 4998

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 9545 - El vino

Todos los números ganadores:

  1. 9545
  2. 0821
  3. 7618
  4. 6154
  5. 0001
  6. 3951
  7. 4902
  8. 3434
  9. 3327
  10. 1708
  11. 1585
  12. 9843
  13. 3720
  14. 9146
  15. 9676
  16. 2369
  17. 2085
  18. 6802
  19. 3890
  20. 2320

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 7026 - La misa

Todos los números ganadores:

  1. 7026
  2. 3756
  3. 0423
  4. 2867
  5. 9719
  6. 9627
  7. 7318
  8. 4128
  9. 0748
  10. 2728
  11. 3197
  12. 1260
  13. 7743
  14. 4017
  15. 2552
  16. 4650
  17. 4562
  18. 5219
  19. 3664
  20. 2998

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 68 - Los Sobrinos

Todos los números ganadores:

  1. 9368
  2. 8706
  3. 7997
  4. 2982
  5. 4906
  6. 1651
  7. 1468
  8. 3503
  9. 2395
  10. 8521
  11. 3188
  12. 2037
  13. 8849
  14. 7951
  15. 2507
  16. 2169
  17. 7839
  18. 8395
  19. 8368
  20. 8234

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 6048 - El Muerto que habla

Todos los números ganadores:

  1. 6048
  2. 7527
  3. 9537
  4. 9130
  5. 7797
  6. 3965
  7. 1051
  8. 1351
  9. 9963
  10. 9397
  11. 8667
  12. 8428
  13. 1811
  14. 7319
  15. 7319
  16. 7855
  17. 7320
  18. 3523
  19. 6924
  20. 9443

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

