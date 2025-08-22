viernes 22 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de agosto de 2025 - 12:34
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 22 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 21 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, martes 12 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 22 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 3794 - (94 - El cementerio)

Los números ganadores:

  1. 3794
  2. 7768
  3. 4661
  4. 2058
  5. 0382
  6. 8629
  7. 5841
  8. 4561
  9. 9090
  10. 7650
  11. 9262
  12. 7083
  13. 0501
  14. 2227
  15. 2658
  16. 5767
  17. 2510
  18. 9369
  19. 8420
  20. 1932

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 13 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 14 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 21 de agosto

Lo que se lee ahora
Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles
Jujuy.

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles

El Polaco fue elegido como padre acompañante en el viaje de egresados.
Salud.

El Polaco está internado y no irá al viaje de egresados de su hija: qué le pasó

Una jujeña hizo el casting para salir en la serie En el barro. video
Netflix.

Una jujeña hizo el casting para la serie "En el barro" pero no quedó: el video

52 kilos de cocaína en La Quiaca. video
Narcotráfico.

La Quiaca: hallan más de 50 kilos de cocaína oculta en el tanque de un camión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel