viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 13:29
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 31 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 31 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
resultados sorteo quiniela tombola.jpg
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 31 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6543 - 43 El Balcón

Los números ganadores:

  1. 6543

  2. 6573

  3. 6977

  4. 3190

  5. 4321

  6. 6634

  7. 5013

  8. 6676

  9. 7735

  10. 8855

  11. 4528

  12. 3971

  13. 9904

  14. 6198

  15. 4702

  16. 9019

  17. 6843

  18. 0600

  19. 4946

  20. 3332

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 0706 - 06 El Perro

Todos los números ganadores:

  1. 0706

  2. 4034

  3. 9209

  4. 1467

  5. 3971

  6. 2534

  7. 7461

  8. 1434

  9. 8171

  10. 4337

  11. 6254

  12. 6805

  13. 7366

  14. 2883

  15. 6505

  16. 4841

  17. 7481

  18. 8511

  19. 0406

  20. 8259

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

