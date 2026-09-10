Tumbaya recibió a los peregrinos de Santa Victoria Oeste en su camino hacia Salta

Los peregrinos de Santa Victoria Oeste continúan su extensa caminata rumbo a la ciudad de Salta , donde esperan llegar para participar de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Durante su recorrido fueron recibidos en Tumbaya.

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La llegada de los caminantes generó una jornada cargada de emoción y acompañamiento. Como ocurre cada año, el grupo avanza a pie atravesando distintos puntos de la región, impulsado por promesas, agradecimientos y expresiones de fe.

La peregrinación desde Santa Victoria Oeste es considerada una de las más largas entre las que cada año se dirigen hacia la Catedral de Salta.

Los fieles recorren una importante cantidad de kilómetros y atraviesan diferentes localidades antes de llegar a destino. El trayecto exige esfuerzo físico, organización y constancia, pero para los peregrinos representa principalmente el cumplimiento de una promesa y una manifestación de devoción.

A lo largo del camino, vecinos y comunidades suelen recibir a los caminantes, brindarles apoyo y acompañarlos durante parte del recorrido.

Tumbaya acompañó el paso de los peregrinos

En esta oportunidad, Tumbaya fue uno de los puntos donde los peregrinos de Santa Victoria Oeste encontraron una nueva muestra de acompañamiento antes de continuar su marcha hacia Salta.

El paso del contingente dejó imágenes de emoción y recogimiento entre quienes se acercaron para recibirlos. La caminata continúa con la mirada puesta en la Catedral salteña y en el encuentro con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Fe y promesas rumbo al Milagro

Cada peregrino lleva consigo una historia particular. Algunos realizan el recorrido como forma de agradecimiento, otros para cumplir una promesa y muchos mantienen una tradición que se transmite de generación en generación.

Más allá del cansancio y de las dificultades propias de una caminata de estas características, el grupo continúa avanzando paso a paso.

El destino final será la ciudad de Salta, donde miles de fieles se reúnen cada año para participar de una de las celebraciones religiosas más convocantes del norte argentino.