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29 de octubre de 2026 - 10:02
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Un jubilado en Palpalá fue víctima de una estafa virtual vinculada al PAMI y perdió cerca de $900 mil

Un hombre de 73 años de Palpalá ingresó a un enlace de Facebook que ofrecía un supuesto beneficio del PAMI. Realizó varias transferencias y denunció el hecho.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jubilado estafado en Palpalá - Imagen ilustrativa&nbsp;

Jubilado estafado en Palpalá - Imagen ilustrativa 

Un jubilado de 73 años, residente de la ciudad de Palpalá, denunció haber sido víctima de una estafa virtual por un monto cercano a los 900 mil pesos. El hecho comenzó cuando ingresó a una publicación de Facebook que promocionaba un supuesto beneficio del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

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De acuerdo con la denuncia, la publicación ofrecía un viaje y un voucher por $1.500.000. Tras acceder al enlace, el adulto mayor recibió una comunicación de una persona que se presentó como representante del organismo y que, mediante diferentes indicaciones, logró que realizara varias transferencias de dinero.

Jubilado estafado en Palpalá - Imagen ilustrativa

Jubilado estafado en Palpalá - Imagen ilustrativa

Cómo fue la estafa al jubilado de Palpalá

Según el relato de la víctima, todo comenzó cuando encontró en Facebook una publicidad que anunciaba beneficios destinados a afiliados del PAMI. La propuesta incluía un viaje y un voucher por un millón y medio de pesos, lo que motivó al hombre a ingresar al enlace.

Posteriormente, una persona se comunicó con él y aseguró pertenecer al organismo. Durante la conversación, le indicó que debía devolver una suma de dinero relacionada con el supuesto beneficio.

Bajo esta modalidad, el jubilado realizó distintas transferencias bancarias hasta acumular una pérdida aproximada de 900 mil pesos. Finalmente, advirtió que había sido engañado y decidió acudir a la Policía.

El jubilado realizó la denuncia en la Seccional 23

Tras descubrir la maniobra, el hombre se presentó en la Seccional N.º 23 de Palpalá, donde radicó la denuncia correspondiente y relató cómo se produjo el engaño.

El caso pone de manifiesto una modalidad de estafa que utiliza publicaciones en redes sociales y el nombre de organismos reconocidos para generar confianza en las posibles víctimas.

En este tipo de maniobras, los estafadores suelen presentar premios, descuentos o beneficios económicos como una oportunidad para obtener información personal o inducir a las personas a realizar operaciones bancarias.

Recomendaciones para evitar estafas virtuales

Ante este tipo de situaciones, es importante extremar las precauciones al recibir promociones o mensajes que ofrecen beneficios económicos en nombre de organismos públicos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • No ingresar a enlaces sospechosos que circulen por redes sociales o servicios de mensajería.

  • Verificar las promociones y los beneficios a través de los canales oficiales de los organismos.

  • No compartir contraseñas, códigos de seguridad ni datos bancarios con desconocidos.

  • Desconfiar de quienes solicitan transferencias para acceder a premios, reintegros o beneficios.

  • Ante una posible estafa, comunicarse inmediatamente con el banco y realizar la denuncia policial.

Cómo verificar los beneficios del PAMI

Los afiliados que reciban mensajes o encuentren publicaciones relacionadas con supuestos beneficios del PAMI deben corroborar su autenticidad antes de proporcionar información o realizar cualquier operación.

Para ello, pueden consultar el sitio oficial del organismo, pami.org.ar, o acudir a sus agencias de atención.

La utilización del nombre y la imagen del PAMI en una publicación no significa que la promoción sea legítima ni que el organismo esté involucrado.

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