Don Onorato vive en Palpalá y hace poco estuvo internado por desnutrición. Además, también tiene problemas en la vista y no tiene familiares que lo ayuden.

Palpalá.. Un jujeño no tiene para comer y necesita ayuda urgente

En las últimas horas, se viralizó en la red social Facebook, una publicación sobre un adulto mayor que a través de un video cuenta que está pasando por una situación muy delicada ya que no tiene para comer, se encuentra en estado de desnutrición y además tiene problemas en la vista.

Sumado a todo eso, no tiene familiares que lo ayuden, vive en una pieza en un galpón del barrio Antártida Argentina de la ciudad de Palpalá, y gente de un comedor que está en esa zona, lo está tratando de contener.

En ese marco comentó que "apenas lo vi, su historia me conmovió porque la está pasando muy mal y no tiene para comer. Nosotros en el comedor lo ayudamos, le traemos los alimentos pero le hace falta que más personas colaboren con él. Tiene 62 años y casi no ve nada".

Vive en la calle Dungenes del barrio Antártida, sobre el final de esa arteria, en un galpón que está hecho de bloques de cemento. "Queda antes de llegar al barrio Las Tipas entre las calles Pilar Bermúdez y Puerto Argentino", dijo.

También, Florinda explicó que aquellas personas que deseen ayudarlo y quieran que ella los guíe para llegar al hombre, pueden comunicarse a su número de teléfono: 3885163694.

El desesperado pedido de un anciano