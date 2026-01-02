Una producción filmada en Jujuy vuelve a poner a la provincia en el mapa audiovisual

“Los pozos del diablo” es una película de coproducción Argentina - Chile, filmada íntegramente en la Quebrada de Humahuaca, viene de ganar tres premios para postproducción en la sección Primera Corte de Ventana Sur en Buenos Aires, también el de coproducción de Ibermedia, uno de los fondos más importantes a nivel iberoamericano. En Arriba Jujuy charlamos con Rosario Jiménez Gili, Directora de cine chilena radicada en Jujuy, sobre el cine latinoamericano y el posicionamiento de Jujuy en la industria audiovisual.

El avance de la producción cinematográfica en Jujuy es cada vez más notable y puede verse por ejemplo en esta película binacional, donde Jujuy deslumbra no solo con paisajes, sino también con talentos: “Tenemos imágenes increíbles de la Quebrada: sus colores, planos generales preciosos, arquitectura muy linda. La logística fue compleja, consistía en trasladar 40 personas durante 5 semanas”. Gili explica que para los presupuestos que se manejan en sudamérica, el disponible para esta película es grande, si se compara con una mega producción que ocupa alrededor de 200 personas en rodaje.

Los premios que viene recolectado Los Pozos del Diablo, dotan de financiamiento para la posproducción, para que pronto pueda proyectarse al público.

Embed - Rosario Jiménez Gili Los Pozos del Diablo: de qué trata la película filmada en Jujuy Los pozos del diablo trata sobre una temática “bastante chilena”, que es la sequía, provocada por el cambio climático sumado al monocultivo de palta “el oro verde” como es llamado, que provoca el uso de mucha agua subterránea, por lo que pueblos completos se quedan sin agua, por eso esta peli cuenta la historia de una chica que tiene el poder de descubrir a partir de la radiestesia agua subterránea, y en medio de esa búsqueda encuentran un cuerpo que no se sabe de quién es y comienza un thriller policial en medio de este desierto, que en vez de ser el chileno es la Quebrada de Humahuaca, que le da un entorno inventado que en Chile no existe, así se crea un pueblo que se llama San Marcelo, pero que relata esta historia que es real, que es un drama ecosocial.

Los Pozos del Diablo Acerca del momento del cine latinoamericano, la Directora opina que este es un momento complejo, en el que si bien hay muchas oportunidades porque rodar es más fácil, lo que se complejiza cada vez más es la cercanía con las audiencias. “Ahí tenemos un trabajo pendiente porque las plataformas se transforman cada vez más en monopolios a los que es difícil llegar y después de la pandemia la presencia en los cines ha disminuido también, entonces hay que ir viendo de alguna manera dónde se generan las oportunidades. El cine siempre va a ser necesario, siempre vamos a querer conocer historias, pero por ahí hay que adaptarse a la forma en cómo las contamos para lograr la atención de las personas”. Los Pozos del Diablo - Filmada en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







