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10 de abril de 2026 - 07:04
Sociedad.

Violencia escolar: "En Jujuy no estamos muy lejanos a lo que pasó en Santa Fe"

El psicólogo Rodrigo Aladzeme señaló que los hechos de violencia escolar responden a múltiples factores y alertó que en Jujuy también se registran situaciones preocupantes.

Por  Judith Girón
Violencia escolar (foto ilustrativa).&nbsp;

Violencia escolar (foto ilustrativa). 

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“Es una problemática multifactorial”, explicó el especialista, al señalar que estos hechos no responden a una sola causa, sino a una combinación de factores sociales, culturales y familiares. En ese sentido, sostuvo que “es producto de lo enferma que está la sociedad con respecto a la violencia”, en referencia a la reproducción de conductas violentas en distintos ámbitos.

Aladzeme indicó que este tipo de situaciones, que antes se observaban en otros países, hoy comienzan a replicarse en Argentina. “Hay que plantearse hacia qué lugar vamos”, afirmó, al tiempo que llamó a reflexionar sobre el rumbo social y la necesidad de intervenir de manera integral.

Embed - Rodrigo Aladzeme

Violencia escolar y señales de alerta

El profesional remarcó que la violencia no es natural en el ser humano, sino que se aprende y se reproduce a lo largo del tiempo. En ese marco, advirtió que en Jujuy ya se observan episodios preocupantes: “No estamos muy lejanos a lo que pasó en Santa Fe”, aseguró.

Entre las situaciones más frecuentes mencionó casos de bullying, hostigamiento entre pares y jóvenes que terminan hospitalizados como consecuencia de agresiones dentro o fuera del ámbito escolar.

El rol de las redes sociales en hechos de violencia escolar

Otro de los puntos clave del análisis fue el impacto de las redes sociales, que —según explicó— potencian los episodios de violencia. “Es un espacio donde se expone a las personas a constantes hostigamientos”, indicó.

En este sentido, remarcó la importancia de que los adultos acompañen y supervisen el uso de estas plataformas. “Los padres deben saber qué consumen sus hijos y estar atentos a lo que les pasa”, señaló.

Finalmente, Aladzeme subrayó que la solución requiere un trabajo conjunto entre distintos sectores. “No es solo un problema de la escuela o de los padres, es algo que se reproduce constantemente y que debe ser abordado desde la familia, la educación, la salud y la comunidad en general”, explicó.

Además, consideró fundamental fortalecer los equipos de salud mental en las instituciones educativas y dotar a docentes de herramientas para detectar y actuar ante estas situaciones.

El especialista concluyó que, más allá del temor que generan estos hechos, es necesario ocuparse del problema de fondo para evitar que la violencia siga creciendo en la sociedad.

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