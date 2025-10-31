viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 08:34
Pronóstico.

Volvió el sol a Jujuy: cómo va a estar el primer fin de semana de noviembre

Tras varios días de inestabilidad y cielo cubierto, finalmente volvió el sol. Te contamos cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Volvió el sol a Jujuy: cómo va a estar el primer fin de semana de noviembre

Volvió el sol a Jujuy: cómo va a estar el primer fin de semana de noviembre

El clima en Jujuy mejoró tras varios días de inestabilidad, lloviznas y bajas temperaturas. Si bien las mínimas se van a mantener bajas, de a poco van a ir incrementándose y volvió a salir el sol.

Días cálidos y temperatura en ascenso
Para este viernes 31 de octubre, se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y 25°C de máxima. No se prevén lluvias y el viento soplará leve a moderado del sudoeste y noreste, con ráfagas de hasta 22 km/h por la tarde.

Jujuy con sol
Cómo va a estar el primer fin de semana de noviembre

El sábado 1 de noviembre comenzará con cielo algo nublado y temperaturas agradables, que alcanzarán una máxima de 26°C. Sin embargo, hacia la noche, el SMN pronostica tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que se eleva entre el 40% y el 70%.

Durante la tarde, los vientos rotarán del noreste al sur, marcando el ingreso de humedad y el aumento de la nubosidad.

Domingo con posibles lluvias nuevamente

El domingo 2 de noviembre continuará con el tiempo inestable. Se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, y tormentas aisladas hacia la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre los 13°C de mínima y 25°C de máxima, con vientos leves del norte.

Temas
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Por  Ramiro Menacho

