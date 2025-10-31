Volvió el sol a Jujuy: cómo va a estar el primer fin de semana de noviembre

Para este viernes 31 de octubre, se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y 25°C de máxima. No se prevén lluvias y el viento soplará leve a moderado del sudoeste y noreste, con ráfagas de hasta 22 km/h por la tarde.
Cómo va a estar el primer fin de semana de noviembre
El sábado 1 de noviembre comenzará con cielo algo nublado y temperaturas agradables, que alcanzarán una máxima de 26°C. Sin embargo, hacia la noche, el SMN pronostica tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que se eleva entre el 40% y el 70%.
Durante la tarde, los vientos rotarán del noreste al sur, marcando el ingreso de humedad y el aumento de la nubosidad.
Domingo con posibles lluvias nuevamente
El domingo 2 de noviembre continuará con el tiempo inestable. Se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, y tormentas aisladas hacia la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre los 13°C de mínima y 25°C de máxima, con vientos leves del norte.