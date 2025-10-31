Volvió el sol a Jujuy: cómo va a estar el primer fin de semana de noviembre

El clima en Jujuy mejoró tras varios días de inestabilidad, lloviznas y bajas temperaturas. Si bien las mínimas se van a mantener bajas, de a poco van a ir incrementándose y volvió a salir el sol.

Para este viernes 31 de octubre, se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y 25°C de máxima. No se prevén lluvias y el viento soplará leve a moderado del sudoeste y noreste, con ráfagas de hasta 22 km/h por la tarde.

Jujuy con sol Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy Cómo va a estar el primer fin de semana de noviembre El sábado 1 de noviembre comenzará con cielo algo nublado y temperaturas agradables, que alcanzarán una máxima de 26°C. Sin embargo, hacia la noche, el SMN pronostica tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que se eleva entre el 40% y el 70%.

Durante la tarde, los vientos rotarán del noreste al sur, marcando el ingreso de humedad y el aumento de la nubosidad.

Domingo con posibles lluvias nuevamente El domingo 2 de noviembre continuará con el tiempo inestable. Se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, y tormentas aisladas hacia la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre los 13°C de mínima y 25°C de máxima, con vientos leves del norte.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.