Julio se despide con alerta amarilla por vientos: cuándo rige y para dónde

El último día de julio llegará con condiciones meteorológicas que requerirán atención en un sector de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para la Puna de Susques .

De acuerdo con el informe oficial generado este miércoles 29 de julio a las 6.10, el fenómeno está previsto para el viernes 31 durante la tarde . Para el resto de las franjas horarias analizadas, el nivel de riesgo permanece en verde.

El aviso alcanza específicamente a la Puna de Susques y corresponde a viento, mientras que la categoría vinculada al viento Zonda permanece sin alerta.

Según la escala utilizada por el organismo nacional, el nivel amarillo indica que la población debe mantenerse informada y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Durante este miércoles 29 y el jueves 30 no se registran alertas para la zona. El cambio aparece en la tarde del viernes, coincidiendo con el cierre del mes.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

La capital jujeña comenzó este miércoles con 9,4°C, cielo despejado y viento en calma, según la actualización de las 8. La humedad alcanzaba el 77%, mientras que la visibilidad era de 15 kilómetros.

Para la jornada se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones será baja.

Pronóstico extendido para el resto de la semana

El jueves 30 se mantendrán temperaturas similares, con una mínima de 10°C y una máxima de 23°C.

El viernes 31 se producirá un marcado ascenso térmico en San Salvador de Jujuy. La mínima será de 15°C, mientras que la máxima podría llegar a los 29°C, convirtiéndose en la jornada más cálida del período informado.

Cómo estará el fin de semana

Para el sábado 1 de agosto, el SMN anticipa una mínima de 14°C y una máxima de 23°C.

Las condiciones térmicas se mantendrán durante el domingo 2, también con valores previstos entre los 14°C y los 23°C.

El descenso de temperatura llegaría el lunes, cuando la máxima bajaría hasta los 21°C. Para el martes se espera una mínima de 12°C y una máxima de 23°C.