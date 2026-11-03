Kristalina Georgieva elogió el rumbo de Argentina y lanzó una dura definición del populismo

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , mencionó a Argentina como uno de los países que, tras enfrentar períodos de inestabilidad, comprendieron la importancia de mantener en orden las finanzas del Estado.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello” , afirmó la economista búlgara al responder una consulta de colegas de Infobae.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante un breve intercambio con periodistas argentinos, luego de su participación en un panel de la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por Banco Santander en su imponente Ciudad Financiera, situada en Boadilla del Monte, en las afueras de Madrid.

La segunda mesa de debate del encuentro contó con la presencia de Georgieva y Ana Botín , presidenta ejecutiva de Santander. Antes de ese intercambio, había intervenido el mandatario chileno, José Antonio Kast , quien abrió la jornada.

Durante la conversación, el periodista británico James Harding, encargado de moderarla, mencionó los casos de Grecia, Portugal e Irlanda como países que, luego de sufrir profundas crisis, adoptaron medidas para fortalecer el control de sus presupuestos. Frente a esos ejemplos, Georgieva incorporó a Argentina a la lista y también hizo referencia a Chile. “Acabamos de escuchar al presidente. Disciplina fiscal, número uno”, sostuvo.

En otro momento relevante de su exposición, la titular del FMI recuperó una idea expresada poco antes por Kast, quien había vinculado el populismo con la pobreza. En ese sentido, Georgieva lanzó una contundente definición: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”.

Encuentro clave en Casa Rosada: Milei recibió a Kristalina Georgieva.

La semana anterior, el equipo técnico del FMI dio su aprobación a la tercera evaluación del acuerdo que mantiene vigente con la Argentina. Ahora resta que el directorio del organismo ratifique esa decisión, algo que se espera para los primeros días de diciembre. Una vez cumplido ese paso, se habilitará el envío de aproximadamente USD 900 millones, fondos que el país destinará a cancelar compromisos con el propio Fondo.

La titular del FMI alertó por el aumento de la deuda pública en el mundo

Por otra parte, Georgieva advirtió que el endeudamiento de los Estados a nivel global está próximo a alcanzar una magnitud equivalente a la totalidad del producto bruto interno mundial. Además, señaló que la inflación elevada y el encarecimiento del crédito, producto de las tasas de interés más altas, representan una carga cada vez mayor para los gobiernos, las compañías y los hogares.

"La historia de la deuda pública por sí sola es una historia muy preocupante", señaló. Acto seguido, detalló que las emergencias obligan a los Estados a incrementar el gasto y las obligaciones financieras, aunque posteriormente una gran parte de ellos omite recomponer su colchón presupuestario en épocas de bonanza. "Subimos, y subimos, y subimos, y puedo decirles que esta no es una escalera al cielo", bromeó utilizando la metáfora musical.

La máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional señaló a la nación norteamericana como la potencia industrializada que exhibe el mayor desajuste en sus cuentas públicas. "Cuarenta billones de deuda, déficit del seis por ciento", pronunció justo durante la jornada electoral legislativa de mitad de mandato en dicho territorio, en medio de los interrogantes sobre las consecuencias de dichos comicios en la gestión de Donald Trump.

Señaló que una expansión de la actividad económica podría traducirse en mayores ingresos tributarios para el Estado, aunque aclaró que ese factor resulta insuficiente para revertir el endeudamiento. En consecuencia, consideró necesario avanzar también con una reducción de las erogaciones o una administración más eficiente de los recursos públicos.

“No creo mucho que el crecimiento pueda sacarnos por sí solo del agujero de la deuda. También requeriría disciplina fiscal, y cuanto antes se tomen medidas, mejor”, afirmó. Además, advirtió que el encarecimiento de la energía y los alimentos puede contribuir a sostener altas las tasas de interés que deben pagar los gobiernos para financiarse, lo que agrega presión sobre los presupuestos estatales.

Los riesgos financieros de la inteligencia artificial

La máxima autoridad del organismo financiero internacional advirtió sobre un panorama de progresiva división tecnológica, especialmente asociada con la inteligencia artificial. Señaló a Washington, Pekín y Nueva Delhi como los creadores fundamentales dentro de la red productiva de la IA. "Lamento decir que Europa todavía no está del todo ahí entre los productores", sostuvo.

Asimismo, la accesibilidad al suministro energético marca la brecha entre naciones, de acuerdo con la perspectiva de Georgieva. "Si la tienen, les va mejor. Si no la tienen, los asfixia", sintetizó. En esta línea, la directiva omitió nombrar explícitamente a la Argentina, pero gracias al avance de la explotación en Vaca Muerta, la nación sudamericana pasó a integrar el selecto bloque de los "estados energéticos".

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional admitió que la inteligencia artificial tiene el potencial de democratizar el uso de instrumentos tecnológicos, si bien focalizó su alerta en las amenazas para el mercado laboral, el endeudamiento y la solidez económica.

De acuerdo con sus declaraciones, la euforia en torno a esta tecnología absorbe una cuota cada vez mayor de los capitales invertidos, lo que podría dejar al sistema global vulnerable en caso de que los pronósticos optimistas no se materialicen. "Las nuevas tecnologías tienden a ser sobreestimadas en lo que pueden hacer a corto plazo, subestimadas en lo que pueden hacer a largo plazo" reflexió.

Georgieva manifestó su preocupación por las operaciones de inversión que se sostienen mediante financiamiento a largo plazo y por los mecanismos de circulación de capitales entre empresas que invierten unas en otras. En cuanto al mercado laboral, proyectó que el balance general de la inteligencia artificial sobre el empleo sería “ligeramente favorable”, aunque anticipó una transformación en la composición de los puestos de trabajo y un incremento de la demanda de trabajadores destinados a tareas de servicios que requieren menor nivel de especialización.

Respecto de las consecuencias laborales, calculó que la IA tendrá algún tipo de incidencia sobre el 40% de los puestos de trabajo a nivel mundial, una proporción que ascendería al 60% en las economías desarrolladas. Según sus previsiones, estos cambios se harán sentir durante los próximos tres a cinco años, aunque aclaró que el proceso de transformación del empleo ya está en marcha.

Que un puesto de trabajo se vea «impactado» no implica inevitablemente su desaparición, puntualizó. En ese sentido, resaltó que ciertas ocupaciones experimentarán un impulso con mejoras en los ingresos y el rendimiento, mientras que gran parte de los roles sufrirán una transformación que demandará competencias inéditas.

El Fondo prevé un avance de la economía global del 3,1% a pesar de los recientes sacudones

La alta funcionaria argumentó que el sistema económico internacional exhibió una flexibilidad superior a la anticipada ante las turbulencias recientes. El pronóstico de expansión del 3,1% elaborado por el organismo responde, según la especialista, al mayor protagonismo del capital privado, la solidez institucional en diversas naciones y el impulso transformador de las nuevas tecnologías.

"La economía mundial ha sido extraordinariamente resiliente. Dados los choques que hemos experimentado, mantener un crecimiento del 3,1% es el resultado de tres factores muy importantes", aseveró. Bajo esa premisa, hizo referencia a la impronta de las empresas privadas a lo largo de las últimas décadas, al robustecimiento institucional en buena parte de las economías en desarrollo y al progreso técnico, momento en el cual hizo especial énfasis en la inteligencia artificial.

La mirada de Santander

Ana Botín dio inicio al encuentro con una advertencia sobre la necesidad de impedir que Europa quede atrapada en un período prolongado de escaso crecimiento económico. “Lo que debemos evitar es que este bajo crecimiento se consolide, porque sin un mayor crecimiento no hay seguridad”, expresó.

La jornada convocó a referentes de los ámbitos público y privado con el propósito de analizar alternativas para estimular las inversiones, fomentar la innovación y mejorar la productividad frente a un escenario atravesado por transformaciones económicas, avances tecnológicos y tensiones geopolíticas. Botín, por su parte, remarcó que la expansión económica resulta fundamental para disponer de los recursos necesarios para sostener la seguridad, los sistemas previsionales, la reconversión sustentable y los programas de protección social.

“Europa representa el 20% del PIB mundial, pero el 60% de la desaceleración se debe a la ralentización de Europa”, indicó la ejecutiva. En ese contextó, puntualizó cuatro prioridades para el bloque: centros de datos e inteligencia artificial, energía y redes, defensa y vivienda asequible.

“Los centros de datos y la IA son claramente una de ellas. Esa es la infraestructura del futuro; en realidad, del presente”, señaló. Respecto a la defensa, acotó: “Damos la seguridad por sentada. Hemos dado la seguridad por sentada durante muchos años. Eso ya no es posible”.

La necesidad de conseguir recursos para financiar la defensa ocupa un lugar central en la agenda europea, en un escenario marcado por los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente, además de las exigencias planteadas por Donald Trump.

“Los bancos no son toda la respuesta, pero no puede haber solución sin los bancos”, sostuvo. En ese sentido, la ejecutiva instó a profundizar la integración financiera mediante la creación de un mercado bancario común y una Unión de Mercados de Capitales. También reclamó la implementación de iniciativas de corto plazo que permitan canalizar los fondos del sector privado hacia la economía.

Por otra parte, la banquera descartó que la solución pase por eliminar las regulaciones vigentes, aunque consideró necesario introducir modificaciones en los mecanismos de control. “Estamos diciendo que una regulación y supervisión inteligentes, no una desregulación, sino una recalibración y un marco simple, no más débil”, explicó.

En la parte final de su intervención, Botín sostuvo que las normas que regulan el sistema financiero también deberían tener en cuenta la necesidad de impulsar la actividad económica y fortalecer la competitividad, sin dejar de garantizar la estabilidad. “La resiliencia es la base. El crecimiento es el objetivo. Y la inversión es el puente”, sintetizó.

Durante su exposición, Kast presentó a Chile como un destino confiable para quienes buscan invertir. Aseguró que el país recuperó el rumbo de la responsabilidad económica y puso en valor los cambios orientados a reducir las regulaciones que su administración ya comenzó a implementar. “El populismo genera más pobreza; la responsabilidad, riqueza”, afirmó.