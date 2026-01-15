jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 18:04
La actriz Emilia Clarke deja atrás la serie Game of Thrones: "No me volveréis a ver"

La británica aseguró que no volverá a interpretar papeles en la saga de Juego de Tronos y se aleja de las historias de fantasía que la hicieron famosa.

Por  Redacción de TodoJujuy
Emilia Clarke confirmó que no volverá a involucrarse en proyectos de fantasía tras su icónico papel en Juego de tronos, la serie que la lanzó al estrellato como Daenerys Targaryen, la conocida Madre de Dragones. En una reciente entrevista con The New York Times, mientras promocionaba su nueva serie de espionaje Ponies, la actriz se mostró categórica.

“Es muy poco probable que me vean subir a un dragón, o siquiera en el mismo plano que un dragón, nunca más”, afirmó Clarke, señalando un cambio importante en su trayectoria y dejando en claro el impacto duradero que tuvo su experiencia con la producción de HBO.

La condición de Emilia Clarke para regresar a Juego de Tronos como Daenerys Targaryen.

El impacto emocional de Daenerys en Clarke

Durante los ocho años en los que interpretó a Daenerys, Clarke recibió cuatro nominaciones al Emmy y se consolidó como una de las figuras más icónicas de la televisión moderna. No obstante, el cierre del arco de su personaje en la última temporada no solo impactó a los espectadores, sino que también dejó una marca emocional profunda en la actriz. Al recibir los guiones finales, Clarke confesó sentirse “absolutamente anonadada” por el rumbo que había tomado su personaje.

“¿Qué, qué, qué, QUÉ?”, recordó haber exclamado al descubrir que Daenerys moriría. “Porque surge de la nada. Estoy pasmada. Jamás vi venir eso. Lloré. Salí de la casa con mis llaves y mi teléfono, caminé hasta hacerme ampollas en los pies. No volví durante cinco horas. Pensaba: ‘¿Cómo voy a hacer esto?’”.

La actriz contó que la revelación la impactó tanto que buscó apoyo en su madre, sin poder darle detalles, pero pidiéndole contención para procesar la situación.

Leí los guiones y no quiero contarte qué pasa, pero ¿puedes tranquilizarme? Realmente me descolocó”, le dijo a su madre, según recordó. Además, Clarke relató que surgieron debates familiares sobre la ética y los actos de Daenerys, lo que derivó en preguntas poco habituales: “¿Tú crees que Daenerys es una buena persona? ¿Por qué te importa lo que la gente piense de ella? ¿Estás bien?”, le respondieron sus familiares.

Controversia y críticas al final de la serie

El giro de Daenerys hacia la villanía en la recta final de la serie provocó un fuerte debate entre los fanáticos de Juego de tronos. Numerosos seguidores cuestionaron la velocidad con la que la protagonista pasó de heroína a la llamada “Reina Loca” y manifestaron su frustración por un arco argumental que percibieron como apresurado y poco fundamentado.

La indignación de la audiencia fue tal que el tema se volvió central en foros especializados y redes sociales, convirtiéndose en uno de los debates más intensos tras la transmisión del capítulo final.

Clarke también expresó su descontento con la forma en que se cerró la última temporada. En una entrevista con The Sunday Times en 2020, la actriz señaló que le resultó frustrante que la producción privilegiara los efectos visuales y las secuencias de acción por encima de la construcción de los personajes y los diálogos.

“Me molestó que la serie priorizara las escenas espectaculares sobre el trabajo de los personajes”, explicó, destacando cuánto valoraba el proceso actoral tras diez años interpretando a Daenerys.

A pesar de la polémica y la carga emocional que le generó, Clarke reveló en un diálogo con The Hollywood Reporter que con el transcurso de los años ha conseguido aceptar tanto el final de la historia como la huella que dejó su participación en la serie. “Creo que me va a tomar hasta los noventa años poder ver objetivamente qué fue Juego de tronos, porque hay demasiada parte de mí allí”, señaló la actriz.

Tengo demasiadas reacciones emocionales a lo que Emilia, como persona, vivía en ese momento mientras filmábamos. Miro una escena y pienso: ‘Ah, eso fue cuando pasó tal cosa’, que no se ve en pantalla. Creo que hay algo oportuno en que ahora surjan las precuelas y la continuación de la historia. Lo miro y pienso: ‘Vaya, sí’. Así que solo lo veo con paz”.

Alejamiento de la fantasía y nuevos desafíos

En una entrevista con MTV, Clarke expresó empatía hacia la decepción de los seguidores, aunque mantuvo firme su conexión con Daenerys. “Entiendo por qué la gente está enfadada”, admitió. “Pero, siendo la actriz, no puedes hacer justicia al personaje al que le dedicaste tu sangre, sudor y lágrimas durante una década sin ponerte en sintonía. No iba a estar allí simplemente diciendo: ‘Vale, haré la escena, lo que sea. Estoy tan enfadada'”.

Tienes que comprometerte”. La elección de Emilia Clarke de alejarse del mundo de la fantasía y desvincularse de cualquier asociación con dragones refleja la profunda influencia que tuvo Juego de tronos en su vida, tanto en lo laboral como en lo personal.

Al enfocarse en nuevos desafíos profesionales, la actriz deja atrás un capítulo de gran notoriedad y debate público, marcado por la exigencia emocional de interpretar a uno de los personajes más complejos y discutidos de la televisión contemporánea.

