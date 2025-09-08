lunes 08 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de septiembre de 2025 - 17:43
Streaming.

La actriz Olivia Cooke detalló como viene la 3° temporada de la serie "House of the Dragon"

El equipo de producción inició la filmación de la próxima entrega de capítulos a fines de marzo, sumando además a varios actores recién incorporados al elenco.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La actriz Olivia Cooke dio nuevos detalles sobre la tercera temporada de la serie.

La actriz Olivia Cooke dio nuevos detalles sobre la tercera temporada de la serie.

Los seguidores de House of the Dragon deberán esperar un poco más para ver la tercera temporada, aunque, según la actriz Olivia Cooke, la filmación “ casi ha terminado”. El derivado de Game of Thrones recibió luz verde para una tercera entrega el año pasado, apenas unos días antes del lanzamiento de la segunda temporada.

Lee además
Warwick Davis es el único miembro del claustro de Hogwarts que retoma el mismo papel que tuvo en la saga cinematográfica.
Streaming.

Serie de Harry Potter: se confirmó la presencia de un icónico actor de las películas originales
Así será Los Mufas, la nueva serie de Disney+ con Daniel Hendler y Pilar Gamboa.
Streaming.

Dos actores de "División Palermo" se suman a una nueva serie de Disney: ¿Quiénes son?

La serie comenzó a rodar la siguiente tanda de episodios a finales de marzo.

La tercera temporada de "The House of the Dragon", marcada por la sangre

La conclusión de esta última se emitió el 4 de agosto de 2024 y dejó indicios de que la próxima entrega estará marcada por un conflicto sangriento. El rodaje de los nuevos episodios comenzó a fines de marzo, incorporando además a varios actores nuevos al elenco.

La actriz Olivia Cooke dio nuevos detalles sobre la tercera temporada de la serie.

Olivia Cooke habló sobre la nueva temporada de House of the Dragon

En una entrevista con el portal TheWrap, antes del lanzamiento de su nueva producción The Girlfriend, que llegará a Prime Video el 10 de septiembre, Olivia Cooke evitó revelar demasiados detalles de la trama, aunque ofreció una breve actualización sobre el progreso del rodaje.

La nueva temporada llega en 2026 a HBO Max.

Estamos rodando a tope. Ya casi terminamos”, comentó. “Nos queda como un mes y medio”. Teniendo en cuenta los procesos de posproducción, esto sugiere que la fecha de estreno de la temporada podría trasladarse a 2026, aunque hasta ahora no se confirmó ningún calendario oficial.

Los fanáticos de House of the Dragon aún tendrán que esperar un poco más para el estreno de la temporada 3.

Cooke interpreta a Alicent Hightower en la ficción. Al cierre de la segunda temporada, su personaje se infiltra en Rocadragón para dialogar con Rhaenyra (Emma D’Arcy) en busca de una salida pacífica.

Aunque llegan a un entendimiento, el episodio termina insinuando que el momento para la reconciliación podría haber pasado. Si bien no compartió mayores detalles, Cooke afirmó estar entusiasmada con las escenas que ya ha podido ver.

Embed

Siento que sigo diciendo esto y espero que la gente no se decepcione al verlo, pero por lo que he visto en el teléfono de Ryan Condal, realmente han subido la apuesta”, compartió.

“Es realmente impresionante lo que han logrado. ¡Eso es todo lo que puedo decir!”. Las dos primeras temporadas de House of the Dragon están disponibles en HBO Max.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Serie de Harry Potter: se confirmó la presencia de un icónico actor de las películas originales

Dos actores de "División Palermo" se suman a una nueva serie de Disney: ¿Quiénes son?

Los detalles de la nueva serie de "Orgullo y Prejuicio: fecha de estreno y elenco confirmado

La inesperada reacción de Anne Hathaway tras el accidente en la filmación de "El diablo viste a la moda 2″

Así es Critterz, la película animada hecha con inteligencia artificial que revoluciona Hollywood

Lo que se lee ahora
OpenAI respalda un equipo creativo internacional en el desarrollo de una película que desafía los estándares tradicionales.
Streaming.

Así es Critterz, la película animada hecha con inteligencia artificial que revoluciona Hollywood

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Una psiquiatra de Salta entrevistó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy
Análisis.

Una psiquiatra de Salta entrevistó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Rige alerta amarilla en Jujuy: para cuándo y qué zonas serán afectadas
Atención.

Hay alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy: en qué zonas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel