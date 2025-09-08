La actriz Olivia Cooke detalló como viene la 3° temporada de la serie "House of the Dragon"

La actriz Olivia Cooke dio nuevos detalles sobre la tercera temporada de la serie.

Los seguidores de House of the Dragon deberán esperar un poco más para ver la tercera temporada , aunque, según la actriz Olivia Cooke , la filmación “ casi ha terminado ”. El derivado de Game of Thrones recibió luz verde para una tercera entrega el año pasado, apenas unos días antes del lanzamiento de la segunda temporada .

La conclusión de esta última se emitió el 4 de agosto de 2024 y dejó indicios de que la próxima entrega estará marcada por un conflicto sangriento . El rodaje de los nuevos episodios comenzó a fines de marzo, incorporando además a varios actores nuevos al elenco .

La serie comenzó a rodar la siguiente tanda de episodios a finales de marzo.

En una entrevista con el portal TheWrap , antes del lanzamiento de su nueva producción The Girlfriend , que llegará a Prime Video el 10 de septiembre , Olivia Cooke evitó revelar demasiados detalles de la trama , aunque ofreció una breve actualización sobre el progreso del rodaje .

“ Estamos rodando a tope . Ya casi terminamos ”, comentó. “Nos queda como un mes y medio ”. Teniendo en cuenta los procesos de posproducción , esto sugiere que la fecha de estreno de la temporada podría trasladarse a 2026 , aunque hasta ahora no se confirmó ningún calendario oficial .

Los fanáticos de House of the Dragon aún tendrán que esperar un poco más para el estreno de la temporada 3.

Cooke interpreta a Alicent Hightower en la ficción. Al cierre de la segunda temporada, su personaje se infiltra en Rocadragón para dialogar con Rhaenyra (Emma D’Arcy) en busca de una salida pacífica.

Aunque llegan a un entendimiento, el episodio termina insinuando que el momento para la reconciliación podría haber pasado. Si bien no compartió mayores detalles, Cooke afirmó estar entusiasmada con las escenas que ya ha podido ver.

“Siento que sigo diciendo esto y espero que la gente no se decepcione al verlo, pero por lo que he visto en el teléfono de Ryan Condal, realmente han subido la apuesta”, compartió.

“Es realmente impresionante lo que han logrado. ¡Eso es todo lo que puedo decir!”. Las dos primeras temporadas de House of the Dragon están disponibles en HBO Max.