miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 07:36
MLS

LA Galaxy vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

LA Galaxy y Colorado Rapids se enfrentan en el estadio Dignity Health Sports Park. El duelo se jugará el sábado 23 de agosto desde las 23:30 (hora Argentina).

LA Galaxy vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El juego entre LA Galaxy y Colorado Rapids se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la semana 25 de la MLS, a partir de las 23:30 (hora Argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park.

Lee además
houston vs san jose earthquakes: previa, horario y como llegan para la semana 25 de la mls

Houston vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
san diego fc vs portland timbers: previa, horario y como llegan para la semana 25 de la mls

San Diego FC vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Así llegan LA Galaxy y Colorado Rapids

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS

LA Galaxy busca levantarse de su derrota ante Inter Miami en el Chase Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 7 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS

En la jornada anterior, Colorado Rapids derrotó 3-1 a Atlanta United. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 8 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Colorado Rapids lo ganó por 2 a 0.


Fechas y rivales de LA Galaxy en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs FC Dallas: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 22: vs Houston: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Seattle Sounders: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs FC Cincinnati: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Sporting Kansas City: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs Sporting Kansas City: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Houston: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs FC Dallas: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Minnesota United: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Real Salt Lake: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
Horario LA Galaxy y Colorado Rapids, según país
  • Argentina: 23:30 horas
  • Colombia y Perú: 21:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Houston vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

San Diego FC vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Real Salt Lake vs Minnesota United: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Vancouver Whitecaps FC vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

FC Dallas vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown - Foto de archivo
Zona B.

Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown: árbitro confirmado, televisación y horario

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

La Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador de Jujuy (Archivo)
Itinerario.

El recorrido de la Marcha Evocativa 2025 del Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel