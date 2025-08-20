LA Galaxy vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El juego entre LA Galaxy y Colorado Rapids se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la semana 25 de la MLS, a partir de las 23:30 (hora Argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park.

Así llegan LA Galaxy y Colorado Rapids En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS LA Galaxy busca levantarse de su derrota ante Inter Miami en el Chase Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 7 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS En la jornada anterior, Colorado Rapids derrotó 3-1 a Atlanta United. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 8 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Colorado Rapids lo ganó por 2 a 0.

Fechas y rivales de LA Galaxy en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs FC Dallas: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 22: vs Houston: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Seattle Sounders: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs FC Cincinnati: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Sporting Kansas City: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Sporting Kansas City: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Houston: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs FC Dallas: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Minnesota United: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Real Salt Lake: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina) Horario LA Galaxy y Colorado Rapids, según país Argentina: 23:30 horas

Colombia y Perú: 21:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas

