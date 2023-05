La hinchada del Milan cantó el tema "Muchachos"

Aunque el resultado fue una victoria de 2-0 para el Inter, los fanáticos del Milan continuaron apoyando a su equipo en este evento crucial en la competición europea. Mientras que el equipo de casa no logró ganar el Derby della Madonnina, su hinchada se hizo viral por un cántico en particular.

https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1656396668785369088 Los hinchas del Milan, al ritmo de su versión de “¡MUCHACHOS!”. pic.twitter.com/JufPIjOan3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 10, 2023

En medio del partido, los simpatizantes del Rossonero expresaron el amor por su camiseta con el conocido tema. “Yo siempre estaré ahí, cuando el Milan juegue. Como cuando era niño y me llevaba mi papá. No me preguntés por qué, no puedo explicártelo, nunca lo entenderás. Qué lindo es ser del Milan, qué lindo es ser nosotros. Bandido, una vida junto al Diablo. La bufanda roja y negra, con orgullo luciré. Y orgulloso por elegirte siempre solo a ti, todos los días de la vida, la cosa más linda que hay”, cantaron.

El Inter le ganó 2-0 al Milan en la ida

En la primera semifinal de la Champions League disputada en el estadio San Siro, el Inter de Milán se impuso por 2-0 ante su clásico rival, el Milan.

Los goles de Edin Dzeko y Henrikh Mkhitaryan en los primeros minutos del partido permitieron al equipo Nerazzurro encaminar la serie.

A pesar de la derrota, los fanáticos rossoneri apoyaron a su equipo y se hicieron escuchar con un cántico que se volvió viral. Lautaro Martínez jugó 77 minutos y fue sustituido por Joaquín Correa. La definición de la serie se llevará a cabo en el estadio Giuseppe Meazza el próximo martes 16 de mayo.