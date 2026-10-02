La Libertad Avanza impulsa la expulsión de Juan Grabois de Diputados

El bloque de La Libertad Avanza impulsó en el día jueves una iniciativa para solicitar la expulsión de Juan Grabois de la Cámara de Diputados. El legislador de Unión por la Patria quedó en el centro de la escena tras el enfrentamiento que mantuvo el miércoles con representantes del oficialismo durante un plenario de comisiones, episodio que el proyecto encuadra como “desorden de conducta” .

El proyecto fue presentado con la firma de la diputada Silvana Giudici , pero desde La Libertad Avanza señalaron que la propuesta tiene el respaldo del conjunto del bloque violeta .

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora identificó como motivo de la solicitud el enfrentamiento ocurrido el miércoles durante el plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto . El episodio tuvo lugar mientras los diputados analizaban el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional .

"Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda"El insulto de Juan Grabois por el cual Carlos Zapata, el presidente de la comisión sobre la Defensa de la Soberanía Nacional, suspendió la reunión en la Cámara de Diputados. https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/7w4vXTi6sq

Según sostuvo Giudici , durante aquella reunión Grabois “expresó agravios en forma reiterada a las autoridades del plenario, a sus pares y a los presentes con expresiones injuriosas y descalificativas, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de las comisiones ”.

La solicitud presentada por el oficialismo se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece la potestad de cada Cámara del Congreso para aplicar sanciones a sus integrantes cuando incurran en desorden de conducta mientras desempeñan sus funciones. Para avanzar con una medida de este tipo, la Carta Magna establece que debe reunirse una mayoría de dos tercios de los votos.

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El diputado Juan Grabois protagonizó un tenso cruce durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en medio del debate por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.… https://t.co/yzUlAeonxJ pic.twitter.com/GmziNACKVj — MDZ Mendoza (@mdz_radio) September 30, 2026

En los argumentos que acompañan la iniciativa, Giudici sostuvo que Grabois interrumpió la exposición que se desarrollaba en el plenario mediante gritos y que, posteriormente, se acercó al diputado oficialista Gerardo Huesen en “actitud de intimidación física directa”. De acuerdo con el relato incluido en el proyecto, la situación obligó a otros legisladores a intervenir para evitar que el enfrentamiento avanzara.

"Tontita": el insulto de Juan Grabois a Juliana Santillán

El documento también señaló que, durante el episodio, Grabois se dirigió a Juliana Santillán, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, y utilizó hacia ella la expresión “tontita”.

De acuerdo con lo consignado en la iniciativa, el presidente del plenario, Carlos Zapata, le reclamó a Grabois que ofreciera disculpas por sus dichos. Sin embargo, el diputado respondió: “la estoy describiendo, no la estoy insultando”. Más tarde, luego de que le quitaran el uso del micrófono, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien posteriormente decidió dar por concluida la reunión.

Además, Giudici incorporó al proyecto una publicación que Grabois realizó horas después en X: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo”. Para la diputada, eso demuestra que “no estuvimos ante un exceso al calor del debate, sino ante una estrategia deliberada de atropello e interrupción del trabajo legislativo”.

En ese marco, Giudici sostuvo que “cuando la conducta de un legislador trasciende el intercambio verbal y afecta materialmente el funcionamiento del Cuerpo, ya no estamos ante la vehemencia propia del debate, sino ante un desorden de conducta”.

En la misma línea, añadió: “Nada de esto puede confundirse con una discrepancia política ni con la vehemencia propia del debate. Es, lisa y llanamente, desorden de conducta en el ejercicio de la función, en los términos del artículo 66 de nuestra Carta Magna”.

Otros antecedentes

A su vez, la iniciativa hizo referencia a dos episodios ocurridos recientemente que fueron tomados como antecedentes. El primero tuvo lugar el 26 de agosto, durante la sesión en la que se debatía la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En aquella oportunidad, el diputado Aldo Leiva protagonizó un enfrentamiento que derivó en un intento de agresión contra Nicolás Mayoraz y las autoridades de la Cámara.

El segundo antecedente mencionado corresponde a Florencia Carignano. El 20 de febrero se había presentado un pedido para disponer su exclusión de la Cámara bajo el mismo argumento, a raíz de la interrupción que se produjo durante la sesión del día 19.

La diputada Florencia Carignano, de Unión por la Patria, desenchufando cables en la sesión de la Cámara de Diputados

La solicitud fue impulsada por La Libertad Avanza, que acusó a la diputada de haber desconectado los micrófonos y otros dispositivos instalados en el recinto. “Esta Honorable Cámara no puede permitir que la provocación y el amedrentamiento sustituyan a la discusión legislativa”, sostuvo Giudici.