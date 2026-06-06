sábado 06 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de junio de 2026 - 11:28
Deportes.

La Selección Argentina enfrenta hoy a Honduras antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

Argentina enfrenta a Honduras en Texas en uno de sus últimos amistosos antes del Mundial 2026. Scaloni prueba variantes y espera por Messi.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Selección Argentina

Selección Argentina

La Selección Argentina disputará este sábado un amistoso frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, en Estados Unidos, en lo que será una de las últimas pruebas antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. El encuentro servirá para que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni evalúe variantes y ajuste detalles de cara al debut mundialista.

Lee además
la selección argentina en India - El cartel tenía imágenes de Lionel Messi y de otros campeones del mundo durante los festejos de Qatar 2022.
Mundial.

Locura en India por la Selección argentina
Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la selección argentina. 
Fútbol

Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la Selección Argentina

El partido comenzará a las 21 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de TyC Sports, Telefe y LPF Play.

Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina
Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni - DT de la Selección Argentina

Un ensayo para definir el equipo

A pocos días del comienzo de la defensa del título conseguido en Qatar 2022, el seleccionado argentino afrontará un compromiso que permitirá observar el rendimiento de varios futbolistas que buscan ganarse un lugar entre los titulares.

Scaloni aprovechará el encuentro para darle rodaje a algunos jugadores que vienen sumando minutos en la preparación y analizar alternativas en diferentes sectores del campo de juego.

Entre las principales novedades aparecen las posibilidades de que Juan Musso tenga participación en el arco, mientras que Agustín Giay y Giovani Lo Celso también buscan consolidarse como opciones para el once inicial. En ataque, Giuliano Simeone podría integrar el tridente ofensivo junto a Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Varias bajas por precaución

El entrenador argentino confirmó que algunos futbolistas serán preservados debido a molestias físicas y procesos de recuperación que todavía no están completamente superados.

Por esa razón no tendrán actividad Emiliano "Dibu" Martínez y Leandro Paredes. Tampoco jugarán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz, quienes continúan recuperándose de distintas dolencias.

Julián Álvarez también será resguardado por molestias en uno de sus tobillos, con el objetivo de evitar riesgos innecesarios a pocos días del inicio del torneo.

La expectativa por Lionel Messi

Una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Lionel Messi. El capitán argentino viene recuperándose de una inflamación en el isquiotibial izquierdo y mostró una evolución favorable durante los últimos días.

El propio Scaloni dejó abierta la posibilidad de que el astro rosarino sume algunos minutos frente a Honduras o en el próximo amistoso ante Islandia.

Aunque todavía no está confirmada su participación desde el inicio, no se descarta que integre el banco de suplentes y tenga acción durante algún tramo del encuentro.

Un rival accesible para la Albiceleste

Honduras llega como un adversario de menor jerarquía en comparación con otros seleccionados que participarán del Mundial. Ubicado en el puesto 66 del ranking FIFA, el conjunto centroamericano buscará aprovechar la oportunidad para medirse ante el vigente campeón del mundo.

Para Argentina, el amistoso representa una ocasión ideal para afianzar conceptos futbolísticos, probar variantes tácticas y llegar con ritmo de competencia al estreno mundialista.

Probables formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Anthony Lozano.

DT: José Francisco Molina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Locura en India por la Selección argentina

Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la Selección Argentina

¿Cuánto sale viajar a Kansas para ver el debut de la selección argentina en el Mundial 2026?

Realizaron la "Marcha del Ruido" en Casabindo para alentar a la Selección Argentina

La Beba Pérez Caressi a Canal 4 de Jujuy: "Quedamos huerfanos" por el Indio Solari

Lo que se lee ahora
Imagen generada con IA video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a Atlanta en un partido clave por la punta: horario, árbitro y bajas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek video
Jujuy.

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek

Accidente en Ruta 9.
Jujuy.

Terrible accidente en Ruta 9 a la altura de Huacalera: murió una persona

Muerte en el hospital de Alto Comedero
Jujuy.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: qué reveló la autopsia

Erika Ramirez - Representante del Nacional Nº1 video
Jujuy.

FNE 2026: el Nacional Nº1 coronó a Erika Ramirez como su representante

Convocan a una misa ricotera por el Indio Solari en Jujuy video
Jujuy.

Convocan a una misa ricotera por el Indio Solari en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel