La Selección Argentina Sub 20 está en la final del Mundial de Chile

Por la semifinal del Mundial Sub 20, la Selección Argentina Sub 20 derrotó a Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

Ahora jugará la final del certamen el domingo a las 20 ante la Selección de Marruecos que venció 5 a 4 por penales a Francia luego de empatar 1 a 1 en el partido. Mientras que el tercer y cuarto puesto se disputará el sábado desde las 16 horas.

image A los 26 del segundo tiempo, llegó el gol de Argentina: Prestianni manejó la pelota, arrastró marcas y descargó en el momento preciso para el delantero del Inter Miami, Matías Silvetti que estuvo certero y la mandó a guardar con una definición cruzada.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.