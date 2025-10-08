La Selección Argentina Sub 20 goleó a Nigeria y está en cuartos de final del Mundial

La Selección Argentina Sub 20 avanzó a los cuartos de final del Mundial de Chile tras una gran actuación ante Nigeria, a la que venció 4-0 con goles de Sarco, un doblete de Carrizo y un tanto de Silvetti.

El equipo dirigido por Diego Placente mostró su mejor versión en el torneo, dominando desde el inicio y marcando claras diferencias en el juego y en el resultado. Con solidez defensiva y efectividad en ataque, los juveniles argentinos sellaron una victoria contundente que los mete entre los ocho mejores del certamen.

Ahora, la Albiceleste deberá enfrentar a la Selección de México el próximo sábado a las 20, que viene de golear 4-1 a Chile, en un cruce que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial Sub-20.

