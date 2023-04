Lali Espósito sacó su quinto álbum donde aparece Moria Casán

image.png

Como parte del estreno de su nuevo álbum, Lali lanzó el Official Visualizer de "Sola", una canción que hasta ahora no había sido publicada y que cerrará el disco. Este tema aborda la experiencia de la artista en la soledad, desde una perspectiva positiva y reflexiva, compartiendo vivencias personales a lo largo de la canción. Es un detalle emocionante para sus fans, que ahora podrán disfrutar de esta nueva canción y conectar aún más con la sinceridad y la vulnerabilidad de Lali en su música.

Embed

Una de las canciones más destacadas del nuevo álbum es "Quiénes son?", que cuenta con la colaboración de Moria Casán, ya que incorpora la famosa frase de la diva sampleada a lo largo de la canción. Además, Lali repite la icónica frase "Que se calle el decorado", otra de las frases características de la lengua karateka de Moria Casán.

La introducción de este tema en particular es aún más especial, ya que incluye un audio de la propia "One" expresando su honor por formar parte de una canción de Lali. En el audio se puede escuchar a Moria Casán decir: "Honradísima, un placer atravesar generaciones. Estoy en calzoncillos y en medias, cómo no voy a estar en tu voz, reina". Este emotivo momento demuestra la admiración mutua y la conexión entre ambas artistas, y agrega un toque especial a la canción número 7 del álbum.

image.png

La canción "Quiénes son?" del álbum de Lali cuenta con la colaboración de Moria Casán, y aborda las habladurías de la prensa sobre la vida privada de la artista, mostrando cómo ella enfrenta estos comentarios sin darles importancia. La colaboración entre Lali y Moria Casán tiene un significado político y social, ya que ambas son íconos de la comunidad LGBT.

La nueva apuesta de Lali

El disco Lali ofrece una fuerte apuesta de la artista por el pop en su más puro estado. Alejada de las tendencias vinculadas al trap y al reggaetón, el disco de Espósito se respalda en las raíces del pop estadounidense y presenta reminiscencias a los 2000.

Entre los 13 temas también resaltan la balada “Incondicional”, que refiere a un fuerte vínculo amoroso que parece nunca terminar. A su vez, por las letras de Lali circula una oda a la juventud, a la mujer y a la libertad de vivir de la manera que cada uno elija.