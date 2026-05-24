Lanús se enfrenta ante la visita Mirassol por la fecha 6 del grupo G

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El juego entre Lanús y Mirassol se disputará el próximo martes 26 de mayo por la fecha 6 del grupo G de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Mirassol En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores Lanús busca levantarse de su derrota ante Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 2 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores En la jornada anterior, Mirassol derrotó 2-1 a Always Ready. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 3 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Mirassol lo ganó por 1 a 0. Mientras que Mirassol ya tiene asegurado su lugar en los Octavos de Final, El Granate aún debe luchar por su supervivencia en el campeonato. El árbitro seleccionado para el encuentro será Carlos Benítez. Horario Lanús y Mirassol, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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