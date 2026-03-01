Lanús vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

El juego entre Lanús y Boca Juniors se disputará el próximo miércoles 4 de marzo por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
En la fecha anterior, Lanús se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Defensa y Justicia. Con 3 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.
El anterior partido disputado entre Boca Juniors finalizó en empate por 1-1 ante Gimnasia (Mendoza). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 4 goles y le han marcado 3.
Boca Juniors muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 0-0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Darío Herrera.
