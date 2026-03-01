domingo 01 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 - 09:28
Liga Profesional

Lanús vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Lanús y Boca Juniors se enfrentan en la Fortaleza, con el arbitraje de Darío Herrera. El duelo se jugará el miércoles 4 de marzo desde las 21:00 (hora Argentina).

Lanús vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Lanús y Boca Juniors se disputará el próximo miércoles 4 de marzo por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Boca Juniors

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Lanús se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Defensa y Justicia. Con 3 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Boca Juniors finalizó en empate por 1-1 ante Gimnasia (Mendoza). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 4 goles y le han marcado 3.

Boca Juniors muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darío Herrera.


Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Estudiantes: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Newell`s: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs San Lorenzo: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Unión: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Instituto: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y Boca Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

