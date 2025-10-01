miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 10:48
Liga Profesional

Lanús vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

En la previa de Lanús vs San Lorenzo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 4 de octubre desde las 21:15 horas en el estadio la Fortaleza.

Lanús vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 21:15 horas, San Lorenzo visita a Lanús en el estadio la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Lanús y San Lorenzo

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús viene de empatar ante Instituto por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo viene de vencer a Godoy Cruz en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 4 goles y 3 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

¿Dónde ver el partido entre Lanús y San Lorenzo en VIVO?
El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se podrá disfrutar a través de TNT Sports.
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Independiente: 12 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs San Martín (SJ): 10 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y San Lorenzo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

