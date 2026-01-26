Lanús vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Lanús recibirá a Unión, en el marco de la fecha 2 del Apertura, el próximo jueves 29 de enero a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Unión El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús viene de vencer a San Lorenzo con un marcador de 3-2.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura Unión obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Platense..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el partido finalizó con un empate a 1.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Instituto: 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Talleres: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Independiente: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Gimnasia (Mendoza): 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Central Córdoba (SE): 6 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs San Lorenzo: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Aldosivi: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sarmiento: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina) Horario Lanús y Unión, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

