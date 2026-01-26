Lanús vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Lanús recibirá a Unión, en el marco de la fecha 2 del Apertura, el próximo jueves 29 de enero a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Lanús viene de vencer a San Lorenzo con un marcador de 3-2.
Unión obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Platense..
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el partido finalizó con un empate a 1.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
