Lanzan un concurso regional para la puesta en valor del Puente Lavalle

El intendente Raúl “Chuli” Jorge firmó un convenio con el presidente del Colegio de Arquitectos de Jujuy, Carlos Cícero , para lanzar un concurso regional de arquitectura destinado a la puesta en valor del emblemático Puente Lavalle.

Capital. Lanzan un concurso de ideas para hacer un arco o pórtico en el Puente Lavalle

La firma del acuerdo se realizó en la intendencia del edificio municipal “Dr. Raúl Alfonsín” , ubicado sobre avenida El Éxodo , donde se confirmó que la convocatoria estará dirigida a profesionales de distintas provincias del norte argentino.

El certamen será de carácter regional y podrán participar arquitectos de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero .

Los interesados deberán registrarse a partir del lunes 16 de marzo y cumplir con el requisito de estar matriculados en los colegios profesionales de sus respectivas provincias .

El objetivo del concurso es seleccionar propuestas que permitan revalorizar uno de los puentes históricos de la ciudad, que además conecta distintos sectores urbanos y tiene un vínculo directo con el Parque Xibi Xibi.

image Firma de convenio para el Puente Lavalle.

Un puente con valor histórico para la ciudad

Durante el acto, el intendente Raúl Jorge destacó la importancia del Puente Lavalle dentro del desarrollo urbano de la capital jujeña.

“El Puente Lavalle genera el vínculo urbano de la ciudad con el resto del territorio municipal y provincial. Es nuestro primer puente y posee una especial atracción por su arquitectura y su relación con el Parque Xibi Xibi”, expresó.

El jefe comunal explicó que a través del concurso se buscará seleccionar las mejores ideas para luego transformarlas en obras concretas.

Concursos como política urbana

Jorge también recordó que el municipio ya utilizó este tipo de concursos para impulsar proyectos urbanos importantes.

Como antecedente mencionó la glorieta de Plaza Belgrano, que será inaugurada el 12 de abril en el marco de la Semana de la Ciudad, y que también surgió de un concurso de proyectos.

Por su parte, Carlos Cícero destacó la importancia del certamen para los profesionales de la arquitectura.

“Es fascinante participar en la puesta en valor de un vínculo urbano que tiene más de 100 años de historia, como el Puente Lavalle”, afirmó.