martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 12:58
Moda y tendencias.

Las 5 prendas básicas que tenés que tener en este verano

Las tendencias de este verano inundan las redes sociales pero hay algunas prendas que no te pueden faltar esta temporada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ropa
Moda - tendencias del verano 2025 (1)
Moda - tendencias del verano 2025 (2)
Moda - tendencias del verano 2025 (3)
Moda - tendencias del verano 2025 (4)
Bermudas cortas quedaron en el pasado. No solo por moda,sino por comodidad lo que se viene son bermudas a la altura de la rodilla yhasta más abajo.Lisas, de jeans, lino o rayadas; todo queda a tu criterio.

Bermudas cortas quedaron en el pasado. No solo por moda, sino por comodidad lo que se viene son bermudas a la altura de la rodilla y hasta más abajo. Lisas, de jeans, lino o rayadas; todo queda a tu criterio.

En esta nueva temporada, primavera-verano, van a verse diferentes tendencias de estilos, colores y looks de street style; sin embargo hay prendas básicas que no puedes pasar por alto.

Pantalones rayados, remeras estampadas, prendas de crochet, carteras de rafia y ojotas de colores son algunos de los ítems que se van a ver sin parar; pero están las otras que vale la pena invertir, no solo por la tendencia, sino por la versatilidad a la hora de combinarlas.

Bermudas para este verano

Esta prenda, que volvió con todo, se puede usar de muchas maneras y será uno de los ítems del verano 2025. El jean nunca pasa de moda y en las bermudas se va a ver más que nunca. Además, son súper versátiles. Podés usar las con zapas y una remera estampada para el finde o, si querés algo más formal, podés usar sandalias y un buen blazer.

Moda - tendencias del verano 2025 (1)

Remera blanca

La remera blanca es un básico que no te puede faltar. Si bien es una prenda que puede parecer demasiado simple, tiene la capacidad de adaptarse a cualquier prenda y con todo queda bien. La clave es tener una básica con un corte que te haga sentir cómoda y podés armar infinidad de looks combinando colores, texturas y estilos.

Moda - tendencias del verano 2025 (4)

Vestidos de lino

Con la llegada de los días de calor, uno de los protagonistas indiscutidos de la temporada son los vestidos. Son ideales para quienes buscan looks frescos para todos los días para ir a trabajar y, combinados con prendas informales, son perfectos para el fin de semana. Las opciones son infinitas y se adaptan a todos los gustos y estilos.

Uno de los puntos más importantes es la capacidad de combinar con una gran variedad de prendas y accesorios, lo que los convierte en una opción perfecta para cualquier estilo. Pueden ser fácilmente transformados de un look casual a uno más elegante según cómo los combines.

Moda - tendencias del verano 2025 (3)

Camisa blanca

Es un comodín que no te puede faltar. Combina con todo: jeans, faldas cortas y largas, bermudas, shorts. Además, se adapta tanto para looks informales como también para ir a trabajar.

En vista de la llegada del verano y con él las nuevas tendencias de moda, podemos decir que este ítem, clásicos de los clásicos siempre está presente y siempre suma. Si bien es un básico, hay distintos estilos: oversize, de lino, cortas, entre otras. Lo importante es que elijas un modelo que te haga sentir cómoda y puedas sumarla a distintos looks como un básico que no vas a dejar de usar.

Moda - tendencias del verano 2025 (2)

Chaleco sastrero

Esta temporada, el chaleco se convierte en la pieza de vestir más trendy, buscada tanto por hombres como por mujeres. Con versiones que van desde sastrería en lino o crepe hasta hasta cuero y texturas tipo puffer, esta prenda baja de la pasarela y se instala en el día a día y es ideal para usarlo tanto como para salir como para ir a trabajar.

Moda - tendencias del verano 2025 (1)

