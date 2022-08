Leonardo Ponzio tendrá su partido despedida en el Monumental

El 21 de septiembre será el partido despedida en el Monumental del ex capitán de River, Leonardo Ponzio.

Este 21 de septiembre el ex capitán de River Plate Leonardo Ponzio pisará por última vez el Monumental como jugador en su partido homenaje de despedida. El jugador dio detalles del encuentro y quienes estarán ese día.

De los más queridos por los hinchas. El ex capitán que se convirtió en el máximo ganador de la historia de River Plate escribirá su última página en este hermoso libro como lo fue su carrera en el millonario.

“Me desenvolví como me enseñaron en mi casa, con valores. Fue un privilegio ya que fueron pocos los que tuvieron un partido despedida, un homenaje, para volver a encontrarse con la gente, algo que era normal, pero un día se termina” expresó Leo.

Sus sensaciones de la despedida y palabras a Gallardo

Después de su despedida dentro de la competencia como lo fue en diciembre del año pasando levantando el Trofeo de Campeones en el estadio de Santiago del Estero, el ex capitán se conmovió al sentirse privilegiado en poder tener su partido despedida en su casa, el Monumental.

"Es un privilegio entrar al campo de juego y jugar en este club. Voy a poder volver a vivir esas sensaciones, vivir un vestuario. En el último tiempo uno valora eso. Esto no lo soñé. Soñé muchas cosas, pero tener una despedida así en un club como este, no”.

Dentro de su exitoso paso por el club también le dedicó algunas palabras a Marcelo Gallardo: “Me agarró con 30 años, una etapa madura. No en la vida, porque aún tengo cosas por corregir, pero me corrigió cosas futbolísticas, vivimos etapas en donde me adoptaron de gran manera. Fuimos a la par, fueron muchos diálogos los que tuvimos y fue muy importante”.

image.png

El oriundo de Las Rosas, Santa Fe, se llevó los elogios del presidente del club quien finalizando su discurso le dijo que “más allá de ser el más ganador, creo que vas a ser recordado también como una gran persona. Gracias de corazón”.

image.png

Los cuatro partidos que Leonardo Ponzio destacó en su paso por River

“Cuando debuté con Lanús en cancha de River”.

“El del ascenso, porque fue muy importante”.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1560299002742071296 "EL ASCENSO PARA MÍ FUE IMPORTANTE, FUE EL PUNTAPIÉ PARA EMPEZAR A LOGRAR LO QUE SE LOGRÓ". Leo Ponzio y el lugar que ocupa la temporada que jugó en la segunda división.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/VIhBuuIMC6 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2022

“El que todos recordamos, la gran final de Madrid, porque fue muy importante para la institución y para el momento de gloria que estábamos viviendo”.

“El cuarto, el ultimo que jugué (ante Colón, en diciembre de 2021), cuando aunque no lo había dicho, internamente sabía que mei iba a retirar”.

¿Qué jugadores estarán en su despedida?

Sin dudas una de las sorpresas de ese día es saber quienes conformarán los equipos que vivirán su último partido en el Monumental.

"La gente de River quiere ver a todos. La idea era conformar los campeones de 2015 y los campeones de 2018. Muchos están jugando y la agenda es complicada, además de que vendrán amigos que me dio el fútbol. Se que muchos de los que están jugando van a hacer el esfuerzo de poder estar", explicó el León sobre los invitados en la conferencia que dio en el auditorio del Monumental.

Luego en un programa de TV nacional el "eterno capitán" tiro los siguientes nombres: "Van a venir los dos Milito, Gabriel y Diego, Maxi Rodríguez, Fernando Belluschi, Danilo Gerlo, Sebastián Domínguez, Nacho Scocco, el Loco Abreu está invitado, Paulo Ferrari también. Algunos estuvieron en River, otros no, pero va a ser para compartir un lindo momento".

EL EMOTIVO RECONOCIMIENTO DE RIVER A LEO PONZIO EN SU DESPEDIDA DE RIVER

Después de River volvió a su pueblo natal

Ponzio, de 39 años, cerró en diciembre pasado una etapa en River en la que ganó 17 títulos y superó a históricas figuras como Ángel Labruna y Ricardo Vaghi, protagonistas de 16 vueltas olímpicas con el Millonario.

El mediocampista inició su carrera de jugador en el club de Las Rosas y luego pasó a Newell's Old Boys de Rosario, con el que debutó en Primera División el 17 de julio de 2000.

En el mes de enero cerró contrato por seis meses en Williams Kemmis, una entidad presidida por su primo Agustín Ponzio que milita en la Liga Cañadense de fútbol, de la que fue campeón en dos oportunidades (1975 y 1989).