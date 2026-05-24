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24 de mayo de 2026 - 10:29
Copa Libertadores

Libertad vs UCV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Libertad y UCV, que se jugará el miércoles 27 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina) en el Tuyukuá. Dirige Rafael Rodrigo Klein.

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Libertad vs UCV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

UCV y Libertad se enfrentarán en el Tuyukuá el próximo miércoles 27 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del grupo H de la Copa Libertadores.

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En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores

Libertad viene de caer por 1 a 4 frente a Independiente del Valle. No levanta cabeza y le urge ganar: ha perdido los 4 partidos previos. En esos cotejos, le hicieron 12 goles y registra solo 4 a favor.

Últimos resultados de UCV en partidos de la Copa Libertadores

UCV perdió ante Rosario Central por 0 a 4. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 11.

El último mano a mano en este certamen fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y UCV se llevó la victoria por 3 a 1.

UCV buscará superar la fase de grupos de la Copa Libertadores y llegar a los Octavos de Final, mientras que Libertad terminó eliminado de la competencia.

Rafael Rodrigo Klein fue designado para controlar el partido.

Horario Libertad y UCV, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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