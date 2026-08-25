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25 de agosto de 2026 - 21:18
Deportes.

Liga Jujeña: así se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó la programación de una nueva jornada del Clausura Jesús “Gringo” Flores, con partidos femeninos y masculinos desde el jueves.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Liga Jujeña (foto archivo).

Liga Jujeña (foto archivo).

La Liga Jujeña de Fútbol dio a conocer la programación correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores, tanto para la Primera División femenina como masculina.

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La actividad comenzará este jueves 27 de agosto y continuará hasta el sábado 29, con encuentros en diferentes escenarios. Además, el domingo habrá partidos correspondientes al Torneo Regional Amateur masculino.

Jueves 27 de agosto

  • La Tablada: Luján vs. Gorriti. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
  • Jesús Flores: Comercio vs. Malvinas. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
  • Líbero Bravo: San Francisco vs. Zapla. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
  • La Tablada: Los Perales vs. Cuyaya. Femenino a las 19:00 y masculino a las 21:00.
Liga Juje&ntilde;a de F&uacute;tbol.

Liga Jujeña de Fútbol.

Viernes 28 de agosto

  • Papel NOA: Gimnasia vs. El Cruce. El partido femenino está suspendido y el masculino se jugará a las 16:00.
  • Líbero Bravo: Lavalle vs. Nieva. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
  • La Tablada: La Viña vs. Belgrano. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
  • Jesús Flores: Atlético Palpalá vs. Universitarios. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.

Sábado 29 de agosto

  • La Tablada: Palermo vs. Alberdi. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.

En esta sexta fecha quedará libre Talleres de Perico.

Torneo Regional Amateur

El domingo 30 de agosto también habrá actividad por el Torneo Regional Amateur masculino:

  • La Tablada: Los Perales vs. Luján, desde las 16:00.
  • Emilio Fabrizzi: Zapla vs. Talleres, desde las 16:00.

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