Liga Jujeña: así se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura

La Liga Jujeña de Fútbol dio a conocer la programación correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores , tanto para la Primera División femenina como masculina.

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Deportes. Arranca la cuarta fecha de la Liga Jujeña: partidos y qué equipo queda libre

La actividad comenzará este jueves 27 de agosto y continuará hasta el sábado 29, con encuentros en diferentes escenarios. Además, el domingo habrá partidos correspondientes al Torneo Regional Amateur masculino.

En esta sexta fecha quedará libre Talleres de Perico .

El domingo 30 de agosto también habrá actividad por el Torneo Regional Amateur masculino :

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