Francia.. Lionel Messi no jugará en el PSG por una inflamación

Lionel Messi no jugará el domingo en el PSG por una inflamación en el talón de Aquiles.

El antecedente de la lesión de Lionel Messi

El 19 de abril pasado, Lionel Messi ya había quedado al margen de un partido del PSG por la misma lesión. En ese momento, el club francés precisó que el rosarino padecía molestias en el tendón de Aquiles izquierdo y por eso sería baja ante Angers en una fecha clave de la pasada Ligue 1 en la que el equipo defendía la cima y la posibilidad de ser campeón. Por aquella lesión, Messi estuvo afuera un solo partido.

Leo viene con una gran temporada donde convirtió 12 goles y dio 13 asistencias en 18 partidos. Viene también de jugar los 90 minutos contra Juventus por Liga de Campeones, el pasado miércoles. Ante las versiones sobre que podría hacer valer la cláusula de prioridad por la Selección Argentina, el técnico del equipo Galtier aclaró a Canal+: "Ningún jugador me pidió que no jugara antes del Mundial. No está en la mentalidad de estos grandes Campeones. Estarán atentos a pesar de todo a su estado de forma y a la menor alerta muscular".