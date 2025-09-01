lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 08:55
Tránsito.

Llamativo choque en la bajada de Ruta Nacional 9: un auto quedó incrustado en la barranca

Un auto perdió el control en la bajada de Ruta Nacional 9 y quedó incrustado en la barranca. El vehículo permanece abandonado y con custodia policial.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sinietsro Vial lunes 1 de septiembre

Un hecho vial sorprendió en la mañana de este lunes en la Calle 406, en la bajada de Ruta Nacional 9 hacia el centro de la ciudad, a la altura del parque de diversiones. El episodio generó gran atención de automovilistas y peatones que transitaban la zona.

Lee además
Loteo Jacarandá en El Ceibal
Ruta 9.

Loteo Jacarandá: tu oportunidad en El Ceibal con infraestructura avanzada y financiación flexible
En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Según se informó, el conductor del vehículo perdió el control y terminó incrustado de punta sobre uno de los costados de la bajada. El rodado se encuentra totalmente cerrado, con el freno de mano activado y sin la presencia de su propietario, lo que llamó la atención de las autoridades.

Choque RN 9 - altura parque de diversiones
Choque colectora RN 9 - altura parque de diversiones

Choque colectora RN 9 - altura parque de diversiones

Siniestro Vial en bajada de Ruta 9

Las circunstancias que derivaron en el siniestro todavía son materia de investigación. No se descarta ninguna hipótesis, aunque hasta el momento no se reportaron personas heridas, solo daños materiales en el automóvil involucrado.

En el lugar se dispuso una guardia policial permanente para resguardar la escena y evitar incidentes. El principal temor radica en que, debido a la posición en la que quedó el vehículo, el freno de mano pueda ceder y provocar que el automóvil descienda hasta la ruta.

Las autoridades instaron a circular con precaución por la zona, mientras se espera que el propietario del vehículo se presente y que se definan las medidas necesarias para retirar el rodado de manera segura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Loteo Jacarandá: tu oportunidad en El Ceibal con infraestructura avanzada y financiación flexible

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Hoy inicia la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

Así están las rutas este lunes 1° de septiebre: cortes, desvíos y hechos viales

Lo que se lee ahora
Continuan los estudios y relevamientos en la Iglesia Catedral para su restauración. video
Jujuy.

Confirmaron los motivos del derrumbe en la Iglesia Catedral

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Victoria Lobo.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Central Norte y es el líder de la Zona B

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel