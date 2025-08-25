Llevó a una mujer a un descampado, abusó de ella y le robó el celular

Foto: MPA.

El hecho ocurrió en la madrugada del 15 de agosto en la ciudad de El Carmen informó el Ministerio Público de la Acusación. El detenido fue un hombre identificado con las siglas D.K.G.C.

Según la investigación, el acusado habría llevado a la víctima hasta un descampado, donde la besó por la fuerza, la agredió físicamente y le robó su teléfono celular.

La detención fue concretada por la Brigada de Investigaciones de El Carmen, siguiendo las directivas de la Fiscal Dra. Romina Celeste Núñez y de la Dra. María Laura Calderón, con intervención de la Ayudante Fiscal Dra. Paola Zambrano.

En las próximas horas, el acusado será sometido a una audiencia imputativa y de prisión preventiva ante el Juzgado de Violencia de Género, donde se evaluarán las medidas cautelares y el avance de la investigación penal.

