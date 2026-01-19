lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 12:25
Fútbol.

Los cruces, días y horarios de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

El fútbol vuelve este jueves 22 de enero en Mar del Plata con el partido entre Aldosivi y Defensa y Justicia. Enterate de los días, horarios y partidos.

Por  Redacción de TodoJujuy
El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) reveló el calendario de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Los partidos comenzarán a disputarse oficialmente el jueves 22 de enero, con un total de cinco encuentros, entre los que sobresale el duelo inicial de Aldosivi y Defensa y Justicia a las 17:00.

El programa de la primera fecha trae partidos destacados para los clubes más seguidos del país. River Plate debutará el sábado 24 visitando a Barracas Central, mientras que Boca Juniors cerrará la jornada del domingo 25 enfrentando a Deportivo Riestra en La Bombonera.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer la programación completa.

El partido más esperado de la fecha —el clásico interzonal— será el encuentro inaugural del torneo en Mar del Plata, entre el “Tiburón” y el “Halcón”. Además, sobresale el duelo de peso entre Independiente y Estudiantes de La Plata, que se jugará el viernes por la noche en Avellaneda.

El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.

A continuación, se detalla el cronograma completo de días, horarios y señales televisivas para la Fecha 1:

Jueves 22 de enero

  • 17.00: Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) | TNT Sports
  • 20.00: Unión – Platense (Zona A) | ESPN Premium
  • 20.00: Banfield – Huracán (Zona B) | TNT Sports
  • 22.15: Central Córdoba – Gimnasia de Mendoza (Zona A) | ESPN Premium
  • 22.15: Instituto – Vélez (Zona A) | TNT Sports
La pelota volverá a rodar oficialmente este jueves 22 de enero con cinco encuentros.

Viernes 23 de enero

  • 19.00: San Lorenzo – Lanús (Zona A) | TNT Sports
  • 20.00: Independiente – Estudiantes (Zona A) | ESPN Premium
  • 22.15: Talleres – Newell’s (Zona A) | ESPN Premium
  • 22.15: Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán (Zona B) | TNT Sports

Sábado 24 de enero

  • 17.00: Barracas Central – River (Zona B) | ESPN Premium
  • 19.30: Gimnasia – Racing (Zona B) | TNT Sports
  • 22.00: Rosario Central – Belgrano (Zona B) | ESPN Premium
River Plate hará su debut el sábado 24 visitando a Barracas Central.

Domingo 25 de enero

  • 18.30: Boca – Deportivo Riestra (Zona A) | TNT Sports
  • 21.00: Tigre – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) | TNT Sports
  • 21.00: Argentinos – Sarmiento (Zona B) | ESPN Premium

