Los cruces, días y horarios de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) reveló el calendario de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Los partidos comenzarán a disputarse oficialmente el jueves 22 de enero, con un total de cinco encuentros, entre los que sobresale el duelo inicial de Aldosivi y Defensa y Justicia a las 17:00.
El programa de la primera fecha trae partidos destacados para los clubes más seguidos del país. River Plate debutará el sábado 24 visitando a Barracas Central, mientras que Boca Juniors cerrará la jornada del domingo 25 enfrentando a Deportivo Riestra en La Bombonera.
El partido más esperado de la fecha —el clásico interzonal— será el encuentro inaugural del torneo en Mar del Plata, entre el “Tiburón” y el “Halcón”. Además, sobresale el duelo de peso entre Independiente y Estudiantes de La Plata, que se jugará el viernes por la noche en Avellaneda.
A continuación, se detalla el cronograma completo de días, horarios y señales televisivas para la Fecha 1:
Jueves 22 de enero
17.00: Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) | TNT Sports
20.00: Unión – Platense (Zona A) | ESPN Premium
20.00: Banfield – Huracán (Zona B) | TNT Sports
22.15: Central Córdoba – Gimnasia de Mendoza (Zona A) | ESPN Premium
22.15: Instituto – Vélez (Zona A) | TNT Sports
Viernes 23 de enero
19.00: San Lorenzo – Lanús (Zona A) | TNT Sports
20.00: Independiente – Estudiantes (Zona A) | ESPN Premium
22.15: Talleres – Newell’s (Zona A) | ESPN Premium
22.15: Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán (Zona B) | TNT Sports
Sábado 24 de enero
17.00: Barracas Central – River (Zona B) | ESPN Premium
19.30: Gimnasia – Racing (Zona B) | TNT Sports
22.00: Rosario Central – Belgrano (Zona B) | ESPN Premium
Domingo 25 de enero
18.30: Boca – Deportivo Riestra (Zona A) | TNT Sports
21.00: Tigre – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) | TNT Sports
21.00: Argentinos – Sarmiento (Zona B) | ESPN Premium