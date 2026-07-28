Los Sims cumplen 26 años: por qué siguen siendo un fenómeno entre los gamers jujeños

Aunque pasaron 26 años desde su lanzamiento, Los Sims continúan siendo uno de los videojuegos más populares del mundo. El simulador de vida creado por Will Wright revolucionó la industria al proponer algo diferente: no había enemigos para derrotar ni misiones imposibles, sino la posibilidad de crear un personaje y acompañarlo en su vida cotidiana.

Con más de 500 millones de jugadores a lo largo de toda la saga, el juego mantiene una comunidad activa de fanáticos en todo el mundo, incluidos muchos gamers jujeños. En ese contexto, el desarrollador de videojuegos Pedro Aguilar repasó la historia y las curiosidades que hicieron de Los Sims uno de los títulos más exitosos de todos los tiempos.

Pocas personas conocen cómo surgió la idea detrás de Los Sims. Según explicó Aguilar, el proyecto nació a partir de una experiencia personal de su creador. "Will Wright había perdido su casa en un incendio. Cuando tuvo que mudarse necesitaba organizar cómo acomodar los muebles en su nuevo hogar y empezó a desarrollar una herramienta para saber si todo iba a entrar", aseguró.

Lo que comenzó como una forma de organizar una vivienda terminó transformándose en un videojuego completamente innovador. "Después se dio cuenta de que podía salir algo mucho más grande y apareció este concepto de simulador de vida", comentó y remarcó que así nació un juego en el que cada personaje debía comer, dormir, trabajar, estudiar, socializar y satisfacer todas sus necesidades básicas. "Si tiene hambre se va a quejar, si tiene sueño también, si necesita ir al baño también. Es justamente un simulador de vida", especificó.

Más de 500 millones de personas ya jugaron Los Sims

Desde su debut en el año 2000, la franquicia fue creciendo hasta convertirse en una de las más importantes de la historia de los videojuegos. Actualmente cuenta con cuatro entregas principales, cada una incorporando nuevas funciones y formas de jugar. "Los Sims ya tiene más de 500 millones de personas que lo jugaron alguna vez. Es un juego recontra exitoso", afirmó.

Una de las características más llamativas de la saga es que los personajes hablan un idioma completamente inventado: el Simlish. Aguilar explicó que esa decisión buscó evitar que los jugadores escucharan constantemente las mismas frases y terminaran cansándose de ellas. "Se creó un idioma desde cero para que uno no reconociera frases típicas y no se volviera repetitivo", sostuvo.

Con el paso de los años, el Simlish se volvió tan popular que incluso artistas internacionales grabaron versiones especiales de sus canciones utilizando ese lenguaje. "Depeche Mode, My Chemical Romance y muchos otros artistas hicieron versiones de sus canciones en Simlish", enumeró.

Cada entrega hizo el juego más realista

Uno de los aspectos que explica el éxito de Los Sims es la evolución constante que tuvo la franquicia. En la primera entrega los personajes prácticamente no envejecían. En Los Sims 2 aparecieron las diferentes etapas de la vida y la posibilidad de formar una familia. Más adelante llegaron las mascotas, nuevos barrios y mundos cada vez más grandes para recorrer. "Cada versión fue haciendo el juego más complejo y mucho más realista"; explicó.

Para Aguilar, la segunda entrega continúa siendo la mejor de toda la saga. "A mi modo subjetivo, Los Sims 2 es el mejor de todos. Tiene las mejores expansiones y es el más completo"; comentó.

La polémica que rodea a Los Sims 4

El último juego de la franquicia también despertó críticas entre los fanáticos. Aunque la versión base de Los Sims 4 puede descargarse de forma gratuita, gran parte del contenido se vende mediante expansiones y paquetes adicionales. "Si comprás todas las expansiones de Los Sims 4 gastás más de mil dólares", comentó y especificó que ese modelo de negocio provocó el descontento de muchos jugadores. "Hubo fanáticos que directamente se bajaron del barco porque les parecía un exceso"; aseguró.

A pesar de que la saga sigue siendo muy popular, hasta el momento Electronic Arts no anunció oficialmente una quinta entrega. Para el desarrollador jujeño, la empresa todavía apuesta por mantener vigente el cuarto juego. "No hubo un anuncio de que se terminó la saga, pero tampoco de que estén desarrollando Los Sims 5", afirmó.

El famoso diamante verde también tiene nombre

Otra de las curiosidades de la franquicia es el clásico diamante verde que aparece sobre la cabeza de los personajes. Ese símbolo, conocido por millones de jugadores, se llama Plumbob y se convirtió en uno de los íconos más representativos del universo Sims. "No solo tiene nombre, sino que incluso tiene un color propio dentro de la identidad visual del juego", detalló.

A 26 años de su nacimiento, Los Sims siguen demostrando que un videojuego no necesita grandes batallas ni explosiones para convertirse en un clásico. La posibilidad de construir una vida virtual, crear historias y tomar decisiones cotidianas continúa atrapando a millones de jugadores en todo el mundo y también entre los gamers jujeños.