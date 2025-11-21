Luis Caputo desmiente negociación con bancos por rescate ante la suba del riesgo país

Luis Caputo habló tras la suba del riesgo país.

En un contexto marcado por la reciente suba del riesgo país argentino, que alcanzó máximos desde finales de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de fuertes rumores que circularon en medios internacionales y locales.

Según publicaciones del Wall Street Journal y otros medios, existía un supuesto plan de rescate financiero por parte de grandes bancos estadounidenses que incluiría un préstamo de USD 20.000 millones para la Argentina. Sin embargo, Caputo negó categóricamente que se hayan mantenido conversaciones formales con dichas entidades para obtener dicho préstamo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1991933946867957793&partner=&hide_thread=false Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una “operación” más con la sola intención de generar confusión. https://t.co/XJqN9gB0Cj — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 21, 2025 Sobre el plan El plan original que salió a la luz incluía un intercambio de divisas con el Tesoro de Estados Unidos por USD 20.000 millones y una línea de crédito adicional por igual monto proveniente de bancos privados. Esta iniciativa buscaba apuntalar financieramente el espacio político nacional tras las elecciones legislativas de octubre. No obstante, la situación política y financiera cambió, y los bancos privados habrían dejado de considerar seriamente este acuerdo, en búsqueda de alternativas más acotadas o temporales, tal como señaló el ministro.

JAVIER MILEI - WALL STREET Entre las alternativas señaladas, figura un préstamo por USD 5.000 millones, que se plantea como un mecanismo corto plazo para cubrir vencimientos próximos, aunque Caputo enfatizó que las versiones sobre la negociación del rescate fueron infundadas. El funcionario aclaró que nunca se conversó un rescate con bancos estadounidenses y calificó estas noticias como información incorrecta que impacta en la confianza de los mercados y en el comportamiento del riesgo país.

Por último, el ministro aseguró que se continua trabajando en soluciones financieras integrales, pero que la información de un rescate bancario no corresponde a la realidad. Riesgo pais en Argentina: a cuánto cerró El riesgo país de Argentina cerró en 620 puntos básicos el 20 de noviembre de 2025, tras haber alcanzado valores cercanos a los 601 puntos en días previos, en medio de una notable volatilidad y un contexto internacional complicado. Esta cifra representa una escalada significativa y refleja la percepción de mayor riesgo por parte del mercado hacia la economía argentina, lo que encarece el acceso a créditos internacionales y presiona a las variables macroeconómicas del país.

