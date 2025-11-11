Luis Caputo habló sobre la aplicación de la reforma tributaria y dio detalles

Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó en un evento del sector asegurador los ejes de la próxima reforma tributaria. El funcionario expuso ante referentes del sector asegurador —en la actividad organizada por el think tank Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS)— que la reforma buscará “un esquema de simplificación impuestos, de menores impuestos, de baja de impuestos”.

Un ejemplo cercano: actualmente se pueden deducir $50.000 por seguros de capitalización o retiro del Impuesto a las Ganancias, y el Gobierno planteará “aumentar eso a muchos múltiplos”.

image Reforma tributaria.

Principales ejes anunciados sobre la reforma tributaria Ampliar deducciones y reducir la carga para el Impuesto a las Ganancias, especialmente para personas físicas.

Dividir el IVA entre Nación y provincias: la Nación se quedaría con 9 % del 21 % y las provincias establecerían el resto.

Reducción gradual del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y eliminar gravámenes distorsivos. Por otra parte, Caputo respondió a quienes reclaman que se deje flotar el dólar libremente: “Para nosotros, el esquema de bandas es superador”, argumentó, debido a la “enorme volatilidad” del mercado cambiario y la falta de profundidad en el mismo. Según el ministro, la mayoría parlamentaria ya analiza impulsar la reforma en el Congreso y cuenta con apoyo de gobernadores: “Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia”, sostuvo. La reforma tributaria se perfila como una de las medidas centrales de la gestión, orientada a atraer inversión privada, dinamizar el mercado de capitales y aliviar la presión fiscal sobre personas y empresas.

