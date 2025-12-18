Luiz Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, se ofrecieron a mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro

Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la

Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la crisis en Venezuela

En medio de una fuerte tensión militar y diplomática en el Caribe , los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum , se ofrecieron a mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro para buscar una salida negociada a la crisis en Venezuela.

La propuesta se conoció este jueves 18 de diciembre: Lula aseguró que pretende hablar con el presidente de Estados Unidos “en los próximos días”, mientras que Sheinbaum planteó sumar a otros países de América Latina y del mundo a un esfuerzo diplomático conjunto para evitar una escalada bélica.

La iniciativa de Brasil y México llega en un contexto de máxima tensión . Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de petroleros venezolanos sancionados y Estados Unidos despliega una flota naval frente a la costa de Venezuela , con operaciones contra lanchas acusadas de transportar drogas y la reciente incautación de un buque petrolero venezolano.

Maduro respondió ordenando a las Fuerzas Armadas venezolanas escoltar los buques que transportan crudo , lo que eleva el riesgo de un incidente armado en alta mar. Caracas denuncia “piratería” y un intento de “robar” petróleo venezolano, mientras Washington justifica el operativo como parte de la lucha contra el narcotráfico y la presión sobre el régimen chavista.

A este cuadro se sumó una advertencia de Rusia, aliada del chavismo, que pidió a la Casa Blanca “no permitir un error fatal” y evitar pasos que puedan “amenazar a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles”.

Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la

Qué dijeron Lula da Silva y Claudia Sheinbaum

Desde Brasilia, Lula insistió en que “no hay razón para una guerra en el Caribe” y afirmó que ya habló recientemente tanto con Maduro como con Trump. Según relató, cree que “es posible negociar sin guerra” y se mostró dispuesto a intervenir como mediador para evitar un conflicto armado.

“Estoy pensando en llamar al presidente Trump antes de Navidad para saber si es posible contribuir para que haya un acuerdo y no una guerra”, señaló el mandatario brasileño, que recordó que “las cosas no se resuelven con tiros, sino con diálogo político”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum ratificó la posición histórica de México de no intervención y defensa de una salida pacífica:

“Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes una solución pacífica y que no haya intervención en Venezuela”, dijo en su conferencia matutina, al enfatizar que se trata de una “convicción” respaldada por la Constitución mexicana.

Claves de la crisis y lo que está en juego

Analistas señalan que detrás del conflicto se cruzan intereses energéticos, militares y geopolíticos: