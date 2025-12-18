jueves 18 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de diciembre de 2025 - 16:29
Internacional.

Luiz Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, se ofrecieron a mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro

En medio del despliegue militar de EE.UU. y el bloqueo a petroleros, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum se ofrecieron a mediar entre Trump y Maduro.

Observatorio Argentinos por la Educación
Por  Observatorio Argentinos por la Educación
Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la crisis en Venezuela

Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la crisis en Venezuela

Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la

Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la

Lee además
El Vaticano confirmó la beatificación del empresario argentino Enrique Shaw  
Mundo.

El Vaticano confirmó que el empresario argentino Enrique Shaw será beatificado
Donald Trump
Mundo.

Donald Trump ordenó el bloqueo total de los buques petroleros en Venezuela

La propuesta se conoció este jueves 18 de diciembre: Lula aseguró que pretende hablar con el presidente de Estados Unidos “en los próximos días”, mientras que Sheinbaum planteó sumar a otros países de América Latina y del mundo a un esfuerzo diplomático conjunto para evitar una escalada bélica.

Un conflicto que se agrava por el bloqueo y el despliegue militar

La iniciativa de Brasil y México llega en un contexto de máxima tensión. Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de petroleros venezolanos sancionados y Estados Unidos despliega una flota naval frente a la costa de Venezuela, con operaciones contra lanchas acusadas de transportar drogas y la reciente incautación de un buque petrolero venezolano.

Maduro respondió ordenando a las Fuerzas Armadas venezolanas escoltar los buques que transportan crudo, lo que eleva el riesgo de un incidente armado en alta mar. Caracas denuncia “piratería” y un intento de “robar” petróleo venezolano, mientras Washington justifica el operativo como parte de la lucha contra el narcotráfico y la presión sobre el régimen chavista.

A este cuadro se sumó una advertencia de Rusia, aliada del chavismo, que pidió a la Casa Blanca “no permitir un error fatal” y evitar pasos que puedan “amenazar a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles”.

Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la
Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la

Lula y Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro e intentar destrabar la

Qué dijeron Lula da Silva y Claudia Sheinbaum

Desde Brasilia, Lula insistió en que “no hay razón para una guerra en el Caribe” y afirmó que ya habló recientemente tanto con Maduro como con Trump. Según relató, cree que “es posible negociar sin guerra” y se mostró dispuesto a intervenir como mediador para evitar un conflicto armado.

“Estoy pensando en llamar al presidente Trump antes de Navidad para saber si es posible contribuir para que haya un acuerdo y no una guerra”, señaló el mandatario brasileño, que recordó que “las cosas no se resuelven con tiros, sino con diálogo político”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum ratificó la posición histórica de México de no intervención y defensa de una salida pacífica:

“Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes una solución pacífica y que no haya intervención en Venezuela”, dijo en su conferencia matutina, al enfatizar que se trata de una “convicción” respaldada por la Constitución mexicana.

Claves de la crisis y lo que está en juego

Analistas señalan que detrás del conflicto se cruzan intereses energéticos, militares y geopolíticos:

  • Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, aunque con una industria debilitada por años de crisis y sanciones.

  • El bloqueo a los petroleros sancionados apunta a asfixiar aún más las exportaciones de crudo, principal fuente de ingresos del gobierno de Maduro.

  • El incremento de la presencia militar de EE.UU. en el Caribe es leído por Caracas como parte de una estrategia para forzar la salida de Maduro, mientras Washington habla de lucha contra el narcotráfico y defensa de la seguridad regional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Vaticano confirmó que el empresario argentino Enrique Shaw será beatificado

Donald Trump ordenó el bloqueo total de los buques petroleros en Venezuela

Donald Trump anunciaría esta noche un ataque contra Venezuela: todos los detalles

Cuándo es la luna nueva de diciembre y cómo afecta a los signos

Atentado en Australia: hallan explosivos y banderas de ISIS en un auto ligado a la masacre de Bondi Beach

Lo que se lee ahora
Donald Trump
Mundo.

Donald Trump ordenó el bloqueo total de los buques petroleros en Venezuela

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Paraguas en mano.

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

Incidentes en Salta.
Salta.

Enfrentamiento a tiros y pedradas entre bagayeros y prefectura en Aguas Blancas

Anuario Escolar 2026 en Jujuy.
Educación.

Anuario escolar 2026 en Jujuy: todas las fechas del ciclo lectivo

Nicolás Clady recibiendo su Cóndor de Oro.
¡Felicidades!

Nicolás Clady ganó el Cóndor de Oro como mejor deportista del año en Jujuy

Dólares cara chica.
Economía.

Dólares "cara chica": qué pasará con los billetes antiguos y deteriorados en los bancos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel