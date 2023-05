Marcelo Bielsa fue presentado como nuevo técnico de Uruguay

Sobre el equipo y el grupo y los históricos

"Hay un concepto universal de lo que significar jugar bien. Hay futbolistas en los que predomina la creación, en otros la contundencia, la recuperación o lo aguerrido. Uruguay ofrece, desde mi óptica, versiones satisfactorias en todos los niveles", dijo Bielsa sobre este plantel.

En cuanto a los jugadores históricos y de jerarquía que tiene Uruguay aclaró "Yo no he hablado con ellos, con cada uno. Creo que corresponde establecer un diálogo y un contacto, escuchar y ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir, si es que es necesario hacerlo, en un sentido o en el otro. No tengo una posición previa establecida y en el caso de los jugadores a los que hace referencia y que están claramente identificados por su edad, hablar sin haber hablado no sería prudente".

El momento de gracia de la conferencia

"El fútbol es de la gente y los jugadores"

Analizando la actualidad, el "Loco" dijo "los entrenadores, dirigentes y periodistas somos los peores del fútbol. Es verificable. El fútbol cada vez tiene más adepto y cada vez se parece menos a lo que permite que un hincha se enamore del juego. Los resúmenes de tres minutos no son el juego. Es como que uno viva con su esposa solo los sábados a la noche.

Su amor por argentina y Messi

"Yo quería que Argentina saliera campeón de cualquier manera" expresó el entrenador.

