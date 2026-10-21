Martín Fierro de Radio 2026: los nominados y cómo será la gran noche de premiación

La radio argentina celebra este año una nueva edición de su ceremonia más importante : los premios Martín Fierro 2026 , que distinguirán a los programas y profesionales más destacados de 2025 en las emisoras de AM y FM . El evento se realizará esta noche en el Goldencenter de Parque Norte y congregará a las principales figuras del ámbito radial.

La ceremonia, impulsada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) , estará a cargo de Luciana Rubinska y Luis Novaresio , quienes conducirán la entrega de premios. La gala podrá seguirse a través de Infobae, que estará a cargo de la transmisión.

La cobertura comenzará a las 20, antes del inicio formal del evento, con el desfile de las figuras invitadas por la alfombra roja. En ese segmento, Paula Varela y Guido Záffora serán los encargados de recibir a los protagonistas de la noche.

La previa permitirá conocer quiénes serán los primeros en llegar y algunas de las novedades que marcarán una velada atravesada por la emoción y la incertidumbre. Entre los invitados habrá expectativa por los atuendos elegidos, los nervios propios de la ceremonia y la ilusión de obtener alguno de los galardones.

Además de las ternas habituales, la premiación incluirá reconocimientos a figuras por su trayectoria, distintos tributos y la entrega de los codiciados Martín Fierro de Oro. En la edición de 2025, estas distinciones quedaron en manos de Beto Casella, por Nadie nos para, de Rock & Pop, y de Un buen momento, de Radio La Red, en sus versiones de FM y AM, respectivamente.

Hace unos días, Luis Ventura, presidente de APTRA, elogió a un medio con cien años de historia que logró adaptarse a las sucesivas transformaciones tecnológicas y renovarse sin abandonar su identidad.

“El Martín Fierro simboliza y engloba todas las expresiones que tienen que ver con la información y la artística. Es un gauchito con una guitarra y las boleadoras, que dejó de ser una estatuilla para convertirse en un símbolo de cultura que trascendió las fronteras nacionales”, manifestó Ventura, con la emoción de quien habla de un premio que es también parte de su propia historia.

La gala, a cargo de Red Cube, distinguirá a los ganadores de 32 categorías correspondientes a radios de AM y FM. A lo largo de la noche, se combinarán la tensión de quienes aguardan el veredicto, el reconocimiento a profesionales con una extensa carrera y, como es habitual en este tipo de eventos, alguna controversia capaz de generar repercusiones.

Todos los nominados al Martín Fierro de Radio 2026

Programa periodístico matutino diario en AM

Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)

Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)

Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)

Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)

Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia)

Programa periodístico matutino diario FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)

Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports)

De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)

Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)

Programa periodístico vespertino diario AM

De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)

El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)

Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)

MP 910 (Marcelo Palacios - La Red)

Programa periodístico vespertino diario FM

Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100)

Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez - Vorterix)

Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)

Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)

¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop)

Programa de interés general en AM

Basta baby (Baby Etchecopar - Rivadavia)

El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)

Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)

Tres de tres (Gabriel Ruocco - Continental)

Programa de interés general en FM

Coworking (Nacho Otero – Delta)

El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)

La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)

No está todo dicho (Guido Kaczcka y Claudia Fontán – FM La 100)

Programa nocturno AM y FM

Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)

Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)

Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10)

Programa semanal en AM

El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)

Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)

Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)

La hora referí (Daniel Dátola – La Red)

Programa semanal en FM

Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)

Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer — FM El Observador)

Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos)

El buen modo (Virginia Lago — FM La 2x4)

Programa deportivo

Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman - La Red)

No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)

Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)

Un buen domingo (Walter Nelson – La Red)

Programa musical en AM

La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)

Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca - Mitre)

Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10)

Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)

Programa musical en FM

Aspen Club (FM Aspen)

La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)

La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue)

Programa cultural/educativo

Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio)

Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)

Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)

El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia)

Programa agropecuario

Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)

La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)

Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre)

Labor periodística femenina

María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)

Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata)

Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10)

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio Con Vos)

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos)

Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10)

Labor conducción femenina

Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio)

María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)

Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)

Yanina Latorre (Yanina 107.9 - El Observador)

Labor conducción masculina

Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)

Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)

Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)

Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)

Labor periodística deportiva

Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)

Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)

Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop)

Labor humorística

Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana - Mitre)

Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos)

Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)

Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica - Del Plata)

Servicio informativo

La Red Informativa (La Red)

Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)

Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10)

Radionoticias Del Plata (Del Plata)

Rotativo del aire (Rivadavia)

Labor locución femenina

Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)

Gigi Ribaloff (Mucha Radio)

Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre)

Labor locución masculina

Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)

Mario Portugal (Rivadavia)

Sebastián Bresler (Mitre)

Relator deportivo

Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata)

Gabriel Anello (Mitre)

Leonardo Gentili (La Red)

Mejor labor en producción

Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)

Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata)

Mejor labor en operación

Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)

Gabriel Marsili (FM Los40)

Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100)

Labor en musicalización

Delta Music Team (FM Delta)

Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10)

José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica)

Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9)

Movilero

Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)

Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)

Rosario Bigozzi (La Red)

Columnista de espectáculos

Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop)

Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)

Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos)

Columnista político

Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)

Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)

Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Columnista económico

Alfredo Zaiat (El Destape Radio)

Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Willy Kohan (Rivadavia)

Columnista policial / judicial