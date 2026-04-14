Más de 170 mujeres participaron en las jornadas "Mujeres en Comunidades" impulsadas por EXAR, empresas privadas, el Gobierno de Jujuy y las Comunidades en la Puna jujeña

En el marco de las actividades del Mes de la Mujer, la empresa EXAR acompañó la realización de dos jornadas del programa “Mujeres en Comunidades”, desarrolladas en las localidades de Olaroz Chico y Susques. La iniciativa reunió a más de 170 mujeres pertenecientes a las siete comunidades del área de influencia de la compañía, generando un espacio de encuentro, intercambio y fortalecimiento comunitario.

La iniciativa tuvo como objetivo promover la participación de las mujeres, generar espacios de diálogo y visibilizar su rol como protagonistas en el desarrollo de sus comunidades.

El primer encuentro fue organizado de manera conjunta entre el Consejo Provincial de Mujeres de Jujuy, la Secretaría de Deportes de Jujuy, CNGR, Cookins y EXAR. La segunda jornada se desarrolló junto al Consejo Provincial de Mujeres, la Secretaría de Deportes, Cookins, la Comisión Municipal de Susques y la compañía.

Durante ambas jornadas se llevaron adelante talleres participativos, vivenciales y preventivos, además de actividades deportivas y recreativas orientadas a promover el movimiento saludable, la integración y el bienestar. Entre ellas se destacaron circuitos funcionales y dinámicas grupales que permitieron fortalecer los vínculos entre mujeres de distintas comunidades.

“Creemos profundamente en el valor de generar espacios de encuentro que fortalezcan la participación y el liderazgo de las mujeres en sus comunidades. Acompañar estas iniciativas es una forma de reconocer su compromiso y el rol fundamental que cumplen en el desarrollo social y comunitario”, comentó Lucila Lasry, Gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR.

Por su parte, la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres de Jujuy, Lourdes Navarro expresó: "Esta experiencia de articulación entre el Estado y el sector privado muestra el potencial de los proyectos cuando se aúnan esfuerzos, en especial en temáticas tan importantes como la prevención de las violencias y la construcción de sociedades más igualitarias y remarcó que ha sido una gran oportunidad de reconocer el valioso aporte de mujeres de nuestra Puna en cada una de sus comunidades, promover el bienestar y reafirmar nuestro compromiso en una agenda de trabajo que trascienda en el tiempo".

Como parte del encuentro, se entregaron reconocimientos a cuatro mujeres por cada comunidad, elegidas en sus respectivas asambleas comunitarias, en agradecimiento a su compromiso y aporte a la vida social y comunitaria.

Este tipo de acciones refuerza el trabajo conjunto entre instituciones públicas, empresas y comunidades, impulsando iniciativas que promueven la inclusión, el bienestar y el fortalecimiento del tejido social en la región.

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EXAR realizó el primer Monitoreo Ambiental Participativo de 2026 junto a comunidades de la Puna jujeña

Entre el 23 y el 27 de marzo se llevó a cabo el primer Monitoreo Ambiental Participativo de 2026, en cumplimiento de la normativa vigente, y realizado en forma conjunta con referentes de las comunidades vecinas de EXAR.

Durante cinco jornadas de trabajo planificado en puntos de muestreo que se distribuyen a lo largo de toda la cuenca Cauchari – Olaroz, se realizaron relevamientos y toma de muestras para evaluar los componentes físicos y biológicos - como flora, fauna, entomología y limnología— y del componente fisicoquímico - como calidad del aire, ruido ambiental, aguas superficiales y subterráneas, suelo, caudales de cursos fluviales, entre otros - , con el fin de conocer el comportamiento de las variables medidas y su dinámica en el entorno natural.

En esta oportunidad participaron 11 veedores comunitarios pertenecientes a Susques, Pastos Chicos, Olaroz Chico, El Toro, Huancar, Puesto Sey y Catua, quienes acompañaron los procedimientos técnicos y la toma de muestras junto a los especialistas, fortaleciendo el control y la transparencia del proceso.

“La participación comunitaria constituye una herramienta clave para promover el acceso a la información y el trabajo colaborativo vinculado al cuidado del ambiente de la región” manifestó Lucila Lasry, Gerente de Relaciones Comunitarias e Institucional de EXAR.

Con estas acciones, EXAR reafirma su compromiso con la gestión ambiental responsable, el diálogo con las comunidades y el desarrollo sostenible de la Puna jujeña.

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Educación que transforma: dos jóvenes atacameñas del programa “Becas EXAR” se convierten en las primeras graduadas

Luján Vásquez y Neyen Luzco finalizaron sus estudios superiores en el marco del programa “Becas EXAR”, una iniciativa impulsada por la compañía en articulación con la Fundación Anpuy que promueve el acceso, la permanencia y la finalización de carreras terciarias y universitarias en comunidades de la región.

EXAR celebra un hito significativo en su programa de becas educativas con la graduación de sus dos primeras becarias provenientes de comunidades del área de influencia directa de la empresa, consolidando así el impacto de una iniciativa orientada a ampliar oportunidades de formación superior en la región.

Luján Vásquez, de la comunidad de Olaroz Chico, becada desde 2024, obtuvo su título de Técnica en Administración de Empresas. Durante su trayectoria, se destacó por su compromiso sostenido con el programa y su activa participación en los espacios de acompañamiento académico.

Por su parte, Neyen Reveca Luzco, de la comunidad de Huancar, se graduó como Enfermera Profesional, reflejando el valor de la educación superior como herramienta de desarrollo personal y de aporte concreto a su comunidad.

El programa Becas EXAR, desarrollado junto a la Fundación Anpuy, tiene como objetivo acompañar a jóvenes de comunidades cercanas al área de influencia de la compañía en el inicio, la permanencia y la finalización de sus estudios terciarios y universitarios. Para

ello, brinda apoyo económico, mentorías y seguimiento personalizado, fortaleciendo habilidades académicas, vocacionales y laborales.

“Creemos profundamente en el poder transformador de la educación. Cada beca representa una oportunidad para que jóvenes de las comunidades vecinas puedan construir su propio futuro. Ver hoy a Luján y a Neyen graduadas nos llena de orgullo y reafirma que acompañar el talento y el esfuerzo de los jóvenes es una de las formas más valiosas de contribuir al desarrollo de la región”, expresó Lucila Lasry, Gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR.

El programa forma parte de las iniciativas de desarrollo social que impulsa EXAR en su área de influencia, orientadas a fortalecer las capacidades locales, generar oportunidades educativas y acompañar el crecimiento sostenible de las comunidades de la Puna.

Sobre EXAR

Es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, donde se emplaza la “Planta Cauchari Olaroz”, en la provincia de Jujuy, República Argentina.

En 2024, la compañía se convirtió en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, al superar las 25.000 toneladas producidas. En 2025 marcó otro hito superando las 34.000 toneladas de producción anual.

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