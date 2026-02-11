Maximiliano Pullaro confirmó el aumento para la policía de Santa Fe

Durante una rueda de prensa centrada en el panorama de seguridad , el mandatario santafesino , Maximiliano Pullaro , habló por primera vez acerca del conflicto , con el objetivo de brindar “ certeza absoluta ” a los efectivos de la Policía y al personal del Servicio Penitenciario .

En ese contexto, anunció que está a punto de rubricarse el decreto que formaliza las subas salariales para las fuerzas provinciales . “Todos van a cobrar, como mínimo, 1.350.000 pesos ”, aseguró.

“Salgo a hablar en este momento porque entendí que debía hacerlo para aclarar muchas situaciones , para desmentir cuestiones que se ven en redes sociales y que no son reales”, sostuvo Pullaro .

Además, remarcó: “La prioridad siempre, particularmente en Rosario , fue garantizar la seguridad publica y eso lo hicimos y lo llevamos adelante. En las últimas 36 horas estuve en el Ministerio de Seguridad para poder garantizar la seguridad preventiva , particularmente en Rosario y la ciudad de Santa Fe ”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habla por primera vez del conflicto policial, en el marco de una conferencia de prensa.

El mandatario provincial sostuvo que todo se originó a partir de “un reclamo justo y genuino de las fuerzas de seguridad”, y destacó que existe reconocimiento por la labor desarrollada en los últimos dos años para disminuir y revertir los índices de violencia y delito que afectaban a Rosario.

“Del reclamo justo surgen dos temas: uno es el bienestar policial, y ese fue el primer tema que tomó el ministro de Seguridad el jueves, en el marco de una política publica que se venía llevando adelante. Siempre atendimos lo que entendíamos que tenía que ver con el bienestar policial”, enfatizó.

Y sumó: "Se tomaron las medidas que nos solicitaron en un primer petitorio, en donde se incorporaba la mayor frecuencia para los agentes que prestan servicios en Rosario y son de ciudades del norte de la provincia".

Maximiliano Pullaro confirmó que es inminente la firma del decreto que oficializa los aumentos a la Policía.

En esa línea, continuó: "Se dijo que no había inconvenientes en sumar una frecuencia más y en este momento son 12 las frecuencias de colectivos que trasladan al personal y se está empezando a trabajar en los fines de ruta, donde la Policía llega a Rosario y presta servicio en otra jurisdicción. Este reclamo se haga a través del boleto santafesino, que es similar al boleto estudiantil".

Medidas adoptadas: transporte, contención psicológica y mejoras en los beneficios

"En segundo término, se atendió lo que se pedía: un gabinete psicológico, que estaba ya trabajándose en lo que es la Dirección de Bienestar Policial. Hay 570 agentes que están siendo atendidos por este gabinete psicológico, pero se les dijo que no había inconvenientes para poder aumentar la cantidad de personal y atender las dificultades del personal policial y del servicio penitenciario", argumentó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habla por primera vez del conflicto policial, en el marco de una conferencia de prensa.

En relación con la actualización del monto de la tarjeta alimentaria, que constituía otro de los pedidos planteados, señaló: "De 84.000 pesos, pasó a 168.000 pesos que tiene el personal policial que brinda tarea de seguridad pública y operativas".

"Se entendió también que si el personal que viajaba necesitaba dormir en un hotel como lo hacen las fuerzas federal, el Gobierno provincial también se lo iba a garantizar para que puedan descansar y salir a prestar el servicio", completó.