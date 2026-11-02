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2 de noviembre de 2026 - 16:27
SOCIEUX+.

Miembros de la Unión Europea llegaron a Jujuy para fortalecer las oficinas de empleo y la inserción laboral

La provincia recibirá asistencia técnica internacional para fortalecer las oficinas de empleo y vincular la capacitación con la demanda de las empresas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Red Provincial de Oficinas de Empleo.

Red Provincial de Oficinas de Empleo.

Jujuy recibe desde este lunes 2 de noviembre a especialistas de SOCIEUX+, una iniciativa de cooperación técnica de la Unión Europea, que trabajarán junto a organismos provinciales, municipios y empresas para fortalecer la Red Provincial de Oficinas de Empleo. La misión se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre y tendrá como objetivo mejorar la vinculación entre quienes buscan trabajo y las necesidades del sector productivo.

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La iniciativa es coordinada por la Subsecretaría de Empleo de Jujuy e incluirá recorridos por distintas localidades, reuniones con representantes empresariales y encuentros con instituciones dedicadas a la formación laboral.

Qué harán los especialistas europeos en Jujuy

SOCIEUX+ de la Unión Europa.

SOCIEUX+ de la Unión Europa.

Durante las dos semanas de trabajo, los representantes de SOCIEUX+ realizarán un diagnóstico sobre el funcionamiento de las Oficinas de Empleo y las herramientas que utilizan para acompañar a las personas que buscan insertarse en el mercado laboral.

El relevamiento permitirá identificar las dificultades que enfrentan estos organismos, evaluar sus capacidades y analizar posibles mejoras en la orientación laboral, la capacitación y la intermediación entre trabajadores y empleadores.

Además, los especialistas mantendrán reuniones con empresas y cámaras empresariales para conocer cuáles son los puestos que presentan mayores dificultades para cubrirse y qué habilidades necesitan actualmente los empleadores.

La importancia de conectar la capacitación con las empresas

La subsecretaria de Empleo, María Belén Oller, destacó que el trabajo conjunto permitirá avanzar hacia políticas laborales adaptadas a las características productivas de cada región de Jujuy.

“Queremos que nuestras Oficinas de Empleo conozcan cada vez mejor qué necesitan las empresas, qué perfiles requiere cada territorio y dónde están las principales brechas”, expresó la funcionaria.

También remarcó la necesidad de coordinar acciones entre distintos sectores para mejorar las posibilidades de inserción laboral. “Mejorar la empleabilidad implica trabajar de manera conjunta entre el Estado, los municipios, el sector productivo y las instituciones de formación”, sostuvo.

Inserción laboral (foto ilustrativa).

Inserción laboral (foto ilustrativa).

Minería y empleo, entre los temas que se analizarán

Uno de los puntos de la agenda será el vínculo entre la actividad minera, las comunidades y las oportunidades laborales que pueden generarse en los próximos años.

Los especialistas analizarán la demanda de trabajadores en territorios vinculados con la producción minera, las competencias requeridas por las empresas y las posibilidades de adaptar la formación a esas necesidades.

También participarán de la cuarta Convención de la Red Provincial de Oficinas de Empleo, que reúne a representantes de diferentes localidades para intercambiar experiencias y coordinar acciones.

Qué resultados se esperan de la cooperación internacional

Una vez finalizado el relevamiento, SOCIEUX+ elaborará recomendaciones para fortalecer el funcionamiento de las oficinas y mejorar su relación con los empleadores.

Posteriormente, se prevé avanzar en estrategias de vinculación empresarial y capacitación para los equipos que integran la red provincial.

La propuesta busca que las oficinas cuenten con mayor información sobre las necesidades del mercado laboral y puedan orientar la formación de los jujeños hacia las oportunidades de trabajo disponibles y futuras.

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