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11 de agosto de 2026 - 09:11
Mundo.

Milagro en Colombia: rescataron con vida a un bebé entre los escombros en Cali

Los equipos de emergencia lograron sacar con vida a un bebé y a un adulto atrapados entre los escombros en Colombia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Milagro en Colombia: rescataron con vida a un bebé entre los escombros en Cali

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El rescate quedó registrado en video y se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de las últimas horas. En medio del polvo, los restos de la construcción y el trabajo contrarreloj de los equipos de emergencia, los rescatistas lograron sacar con vida al pequeño y también a una persona adulta que permanecía atrapada bajo los escombros.

Una señal de esperanza en medio de la tragedia

La escena generó emoción entre vecinos, familiares y socorristas que participaban del operativo. Cada minuto era clave: mientras algunos removían restos de la estructura, otros acompañaban el traslado de los sobrevivientes para que recibieran asistencia médica.

El caso ocurrió en Cali, una de las ciudades donde se reportaron daños tras el sismo. Allí, los equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras colapsadas, con la esperanza de encontrar más personas con vida.

Siguen los operativos de rescate

De acuerdo con reportes desde la zona, las tareas de búsqueda no se detuvieron durante la madrugada. En los operativos participan organismos de socorro, brigadas de rescate y también vecinos que se acercaron para colaborar en medio de una situación crítica.

El terremoto dejó una fuerte conmoción en Colombia. Mientras las autoridades relevan daños y víctimas, las imágenes de este rescate se transformaron en una postal de alivio y esperanza dentro de una jornada marcada por el dolor.

Lo que tenés que saber

  • Un bebé fue rescatado con vida entre los escombros en Cali.
  • También lograron sacar con vida a un adulto.
  • El rescate ocurrió tras el fuerte terremoto que afectó a Colombia.
  • Los equipos de emergencia siguen trabajando en zonas afectadas.
  • Vecinos también se sumaron a las tareas de búsqueda.
  • La imagen del rescate generó emoción en medio de la tragedia.

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