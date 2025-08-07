Minnesota United vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 23 de la MLS se jugará el próximo domingo 10 de agosto a las 19:00 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo correspondiente a la semana 23 de la MLS se jugará el próximo domingo 10 de agosto a las 19:00 (hora Argentina).
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Philadelphia Union.
Minnesota United derrotó por 2 a 1 a St. Louis City en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 9.
Colorado Rapids viene de caer en su estadio ante Philadelphia Union por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de septiembre, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y Minnesota United resultó vencedor por 3 a 0.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.