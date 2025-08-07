Minnesota United vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 23 de la MLS se jugará el próximo domingo 10 de agosto a las 19:00 (hora Argentina).

Así llegan Minnesota United y Colorado Rapids Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Philadelphia Union.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS Minnesota United derrotó por 2 a 1 a St. Louis City en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS Colorado Rapids viene de caer en su estadio ante Philadelphia Union por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de septiembre, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y Minnesota United resultó vencedor por 3 a 0.

Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS Semana 24: vs Seattle Sounders: 16 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 25: vs Real Salt Lake: 23 de agosto - 22:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Portland Timbers: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs San Diego FC: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Chicago Fire: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS Semana 24: vs Atlanta United: 16 de agosto - 22:30 (hora Argentina)

Semana 25: vs LA Galaxy: 23 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Sporting Kansas City: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Houston: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs FC Dallas: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina) Horario Minnesota United y Colorado Rapids, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

