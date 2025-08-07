jueves 07 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2025 - 07:57
MLS

Minnesota United vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

Te contamos la previa del duelo Minnesota United vs Colorado Rapids, que se enfrentarán en el estadio Allianz Field el próximo domingo 10 de agosto a las 19:00 (hora Argentina).

Minnesota United vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 23 de la MLS se jugará el próximo domingo 10 de agosto a las 19:00 (hora Argentina).

Lee además
por la semana 23, sporting kansas city recibira a san diego fc

Por la semana 23, Sporting Kansas City recibirá a San Diego FC
chicago fire y los angeles fc se miden por la semana 23

Chicago Fire y Los Angeles FC se miden por la semana 23

Así llegan Minnesota United y Colorado Rapids

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Philadelphia Union.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS

Minnesota United derrotó por 2 a 1 a St. Louis City en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS

Colorado Rapids viene de caer en su estadio ante Philadelphia Union por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de septiembre, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y Minnesota United resultó vencedor por 3 a 0.


Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Seattle Sounders: 16 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs Real Salt Lake: 23 de agosto - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Portland Timbers: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs San Diego FC: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Chicago Fire: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Atlanta United: 16 de agosto - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs LA Galaxy: 23 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Sporting Kansas City: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Houston: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs FC Dallas: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Horario Minnesota United y Colorado Rapids, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la semana 23, Sporting Kansas City recibirá a San Diego FC

Chicago Fire y Los Angeles FC se miden por la semana 23

LA Galaxy vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

Orlando City SC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

FC Cincinnati vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Nuevas excavaciones.
Investigación.

Excavaron lugares donde presunto asesino serial de Jujuy "tiraba cosas en carretilla"

Carnaval de Oruro.
Complicaciones.

Cancelaron la llegada del carnaval de Oruro a Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel