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23 de junio de 2026 - 21:54
Deportes.

Mundial 2026: Croacia venció a Panamá por el Grupo L

Ante Budimir marcó el único gol del encuentro tras una asistencia de Josip Stanisic y selló el 1-0 de Croacia en Toronto.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Croacia.

Croacia.

Croacia vs. Panamá.

Croacia vs. Panamá.

Croacia venció 1 a 0 a Panamá este martes en Toronto, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Ante Budimir convirtió el único gol del encuentro a los 53 minutos, después de una precisa asistencia de Josip Stanisic.

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El partido presentó un desarrollo equilibrado durante la primera mitad. Panamá y Croacia propusieron un juego dinámico, con avances sobre ambos arcos y transiciones rápidas, aunque ninguno consiguió romper el marcador durante los primeros 45 minutos.

Los dos seleccionados llegaron al descanso igualados sin goles. El trámite abierto dejaba la sensación de que cualquier aproximación clara podía cambiar el rumbo del encuentro.

Croacia intentó manejar la pelota y generar espacios ante un equipo panameño que se mantuvo ordenado. Panamá también buscó progresar cuando recuperó la posesión y sostuvo el ritmo del partido, aunque no logró transformar sus llegadas en goles.

Budimir rompió el empate en Toronto

La apertura del marcador llegó a los 53 minutos, cuando Croacia construyó una buena jugada colectiva y encontró el espacio que había buscado durante la primera parte.

Josip Stanisic levantó la cabeza y envió un centro preciso hacia la llegada de Ante Budimir. El delantero apareció desde atrás y definió para superar a la defensa panameña y establecer el 1 a 0.

La acción reflejó la precisión del conjunto croata en una de sus aproximaciones más importantes. Stanisic tuvo tiempo para observar la posición de sus compañeros y Budimir aprovechó el servicio para convertir el gol que terminó inclinando el resultado.

Después de la ventaja, Croacia procuró controlar el desarrollo y mantener la diferencia. Panamá quedó obligado a buscar el empate, pero no consiguió revertir el marcador.

Croacia vs. Panamá.
Croacia vs. Panamá.

Croacia vs. Panamá.

Victoria croata por la segunda fecha

El triunfo le permitió a Croacia quedarse con los tres puntos en un encuentro que tuvo un primer tiempo parejo y se resolvió en el inicio del complemento.

Panamá sostuvo el cero durante más de 50 minutos y mostró pasajes de buen juego, pero la aparición de Budimir terminó marcando la diferencia. El delantero respondió dentro del área y convirtió la oportunidad que necesitaba el seleccionado europeo.

Croacia cerró así una victoria ajustada por 1 a 0 en Toronto, mientras que Panamá se quedó sin premio pese a competir de igual a igual durante buena parte del encuentro correspondiente al Grupo L.

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