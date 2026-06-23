Mundial 2026: Inglaterra empató 0 a 0 ante Ghana

Inglaterra empató 0 a 0 frente a Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 , en un partido disputado en Boston que tuvo pocas situaciones claras. El conjunto europeo manejó la pelota durante gran parte del encuentro, pero nunca logró romper el orden defensivo del seleccionado africano.

El dominio de Inglaterra no se tradujo en peligro. Ghana cerró los espacios en la mitad de la cancha y obligó a su rival a trasladar el juego hacia las bandas, desde donde llegaron centros previsibles que fueron controlados sin grandes problemas por la defensa africana.

Con el paso de los minutos, el equipo inglés aumentó la posesión, aunque mantuvo las dificultades para generar profundidad. Ghana se mostró firme, ordenado y paciente, esperando la oportunidad para salir de contraataque.

La llegada más clara del conjunto africano se produjo a los 78 minutos. Prince Kwabena Adu recibió la pelota y quedó mano a mano con Jordan Pickford, pero demoró en definir.

Esa indecisión permitió la recuperación de Marc Guehi, quien llegó justo para anticipar al delantero y evitar lo que parecía el gol de Ghana.

La jugada encendió las alarmas en Inglaterra, que pese a controlar el desarrollo estuvo cerca de quedar en desventaja durante el tramo final.

El increíble gol que falló Harry Kane

A los 86 minutos llegó la oportunidad más clara para Inglaterra. Un remate impactó contra el travesaño y el rebote quedó servido para Harry Kane, ubicado de frente al arco y en la puerta del área chica.

Sin embargo, el delantero del Bayern Múnich se excedió en la potencia de su definición y mandó la pelota por encima del travesaño. La inesperada falla impidió que Inglaterra rompiera el empate y desató la sorpresa entre sus compañeros.

No hubo tiempo para más. Inglaterra y Ghana terminaron repartiendo puntos con un empate sin goles que dejó poco desde el juego y una sensación de oportunidad perdida para el seleccionado europeo.