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3 de julio de 2026 - 21:56
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo y a qué hora jurará Argentina ante Egipto en 8vos

La Selección se impuso 3-2 en un partido cargado de tensión y ahora enfrentará a Egipto por un lugar entre los 16 mejores.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Selección Argentina.

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El conjunto nacional consiguió destrabar el encuentro en el alargue y selló una victoria clave para continuar en carrera en la máxima competencia internacional.

El partido estuvo marcado por la intensidad y la incertidumbre hasta el final. Cabo Verde logró complicar a la Selección y forzó el tiempo extra, pero Argentina encontró el gol decisivo para quedarse con el 3-2 por medio de un cabezazo del Cuti Romero.

La Selecci&oacute;n Argentina jugar&aacute; ante Egipto.

La Selección Argentina jugará ante Egipto.

Con este resultado, el equipo argentino dejó atrás los 16avos de final y se metió entre las 16 mejores selecciones del torneo.

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