Mundial 2026: Francia busca la clasificación ante un necesitado Irak

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo I del Mundial se jugará el próximo lunes 22 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

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Franceses e iraquíes llegan a este compromiso con objetivos muy distintos. Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán consolidarse en la cima del Grupo I y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que los Leones de Mesopotamia necesitan sumar para abandonar el último puesto de la zona.

Francia afronta el encuentro con confianza tras vencer por 3-1 a Senegal en su debut. Después de un primer tiempo discreto, los galos elevaron su nivel en el complemento y dieron vuelta el marcador gracias a un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcolá.

Irak, en cambio, inició su camino mundialista con una derrota por 4-1 frente a una contundente Noruega. Aunque logró igualar transitoriamente el encuentro tras la apertura del marcador de Erling Haaland, terminó cediendo ante la superioridad física y táctica del conjunto europeo.

El duelo marcará un estreno absoluto: franceses e iraquíes nunca se han visto las caras, ni en amistosos ni en competiciones oficiales.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Francia en el próximo partido del Mundial

Grupo I - Fecha 3: vs Noruega: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Irak en el próximo partido del Mundial

Grupo I - Fecha 3: vs Senegal: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)

Horario Francia e Irak, según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)