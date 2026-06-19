viernes 19 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de junio de 2026 - 09:27
19

Mundial 2026: Francia busca la clasificación ante un necesitado Irak

Te contamos la previa del duelo Francia vs Irak, que se enfrentarán en el estadio Filadelfia el próximo lunes 22 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Mundial 2026: Francia busca la clasificación ante un necesitado Irak
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo I del Mundial se jugará el próximo lunes 22 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

Lee además
Montiel se entrenó diferenciado por una sobrecarga y podría perder el puesto con Molina.
Deportes.

Gonzalo Montiel trabajó diferenciado y podría salir del once titular ante Austria
El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en AltoComedero video
Deportes.

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

Franceses e iraquíes llegan a este compromiso con objetivos muy distintos. Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán consolidarse en la cima del Grupo I y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que los Leones de Mesopotamia necesitan sumar para abandonar el último puesto de la zona.

Francia afronta el encuentro con confianza tras vencer por 3-1 a Senegal en su debut. Después de un primer tiempo discreto, los galos elevaron su nivel en el complemento y dieron vuelta el marcador gracias a un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcolá.

Irak, en cambio, inició su camino mundialista con una derrota por 4-1 frente a una contundente Noruega. Aunque logró igualar transitoriamente el encuentro tras la apertura del marcador de Erling Haaland, terminó cediendo ante la superioridad física y táctica del conjunto europeo.

El duelo marcará un estreno absoluto: franceses e iraquíes nunca se han visto las caras, ni en amistosos ni en competiciones oficiales.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Francia en el próximo partido del Mundial
  • Grupo I - Fecha 3: vs Noruega: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Irak en el próximo partido del Mundial
  • Grupo I - Fecha 3: vs Senegal: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Horario Francia e Irak, según país
  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gonzalo Montiel trabajó diferenciado y podría salir del once titular ante Austria

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

Mundial 2026: México le ganó a Corea del Sur y clasificó a los 16avos de final

Mundial 2026: Canadá aplastó 6-0 a Qatar por el Grupo B

Se definieron las semifinales de la Copa Jujuy Femenina: los clasificados

Lo que se lee ahora
El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en AltoComedero video
Deportes.

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Lionel Messi y su padre Jorge
País.

La reacción del papá de Lionel Messi tras la falsa noticia sobre su muerte

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi
Mundo.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi

Florencia Peña rompió en llanto tras el error de información. video
Espectáculos.

Luzu TV echó a los responsables tras el error de Florencia Peña sobre el papá de Messi

Asado por el Día del Padre (imagen creada con IA). video
Precios.

Cuánto sale preparar un asado en Jujuy para el Día del Padre

Tiró basura en Jujuy y fue registrado por las cámaras video
Jujuy.

Lo filmaron mientras generaba un basural en Jujuy: cuáles serían las multas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel