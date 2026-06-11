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11 de junio de 2026 - 18:13
Emoción.

Mundial 2026: las mejores fotos de la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca

La Copa del Mundo tuvo su ceremonia inaugural en Ciudad de México, antes del partido entre México y Sudáfrica.

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La jornada estuvo marcada por el color de los fanáticos, los controles de seguridad en los alrededores del estadio y una fuerte expectativa por el regreso de México a un partido inaugural mundialista. En las tribunas se vieron disfraces, banderas, camisetas y postales típicas de una fiesta mundialista.

Apertura del Mundial 2026.
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La ceremonia en el Estadio Azteca

El show inaugural tuvo referencias a la cultura mexicana y contó con la participación de distintos artistas. La primera banda en abrir la ceremonia fue Maná, que se presentó ante una multitud en el estadio.

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Apertura del Mundial 2026.

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También participaron Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, el tema del Mundial 2026, J Balvin y Danny Ocean, en una apertura que combinó música, luces y clima de celebración.

Apertura del Mundial 2026.
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México abrió la Copa del Mundo

Luego del espectáculo, llegó el turno del primer partido del torneo entre la Selección de México y Sudáfrica. El Estadio Azteca volvió a ser protagonista de una cita histórica para el fútbol mundial.

La ceremonia dejó imágenes de hinchas mexicanos en la previa, fanáticos en los Fan Fest, familias, mascotas y un estadio colmado para dar inicio a una nueva edición de la Copa del Mundo.

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