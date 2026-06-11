Mundial 2026: las mejores fotos de la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca

Apertura del Mundial 2026.

El Mundial 2026 comenzó este jueves con una gran ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, donde miles de hinchas vivieron la previa del primer partido de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica.

La jornada estuvo marcada por el color de los fanáticos, los controles de seguridad en los alrededores del estadio y una fuerte expectativa por el regreso de México a un partido inaugural mundialista. En las tribunas se vieron disfraces, banderas, camisetas y postales típicas de una fiesta mundialista.

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La ceremonia en el Estadio Azteca El show inaugural tuvo referencias a la cultura mexicana y contó con la participación de distintos artistas. La primera banda en abrir la ceremonia fue Maná, que se presentó ante una multitud en el estadio.

UWNBEPTJRNBPRFSI6MASGQ37G4 Apertura del Mundial 2026. También participaron Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, el tema del Mundial 2026, J Balvin y Danny Ocean, en una apertura que combinó música, luces y clima de celebración. Apertura del Mundial 2026. Apertura del Mundial 2026. México abrió la Copa del Mundo Luego del espectáculo, llegó el turno del primer partido del torneo entre la Selección de México y Sudáfrica. El Estadio Azteca volvió a ser protagonista de una cita histórica para el fútbol mundial. La ceremonia dejó imágenes de hinchas mexicanos en la previa, fanáticos en los Fan Fest, familias, mascotas y un estadio colmado para dar inicio a una nueva edición de la Copa del Mundo. image image Viral La inauguración del Mundial 2026 en México: la presencia de Salma Hayek y el look de Shakira. Apertura del Mundial 2026. Apertura del Mundial 2026. Apertura del Mundial 2026. Apertura del Mundial 2026. Apertura del Mundial 2026. Apertura del Mundial 2026. W2HHW5N2VFDNFBV3CJWZ5UGPLM Apertura del Mundial 2026.

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