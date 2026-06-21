Mundial 2026: México defiende la cima ante una República Checa obligada a ganar

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El próximo miércoles 24 de junio, a partir de las 22:00 (hora Argentina), México enfrenta a República Checa en el estadio Ciudad de México, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo A del Mundial.

El Tri llega a la última jornada del Grupo A con puntaje ideal y la clasificación a la siguiente ronda. Del otro lado estará República Checa, que suma una unidad y necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar.

México es el gran protagonista del Grupo A hasta el momento. En el partido inaugural venció 2-0 a Sudáfrica y luego superó por 1-0 a Corea del Sur para asegurar el liderazgo en solitario. El Tri suma seis puntos, tres goles convertidos y ningún tanto recibido, siendo además el único equipo de la zona que mantiene el arco invicto. Un empate le bastará para confirmar el primer puesto del grupo.

El conjunto checo debutó con una derrota por 2-1 ante República de Corea en un encuentro muy disputado. En la segunda fecha logró rescatar un empate 1-1 frente a Sudáfrica, resultado que le permitió sumar su primer punto en el torneo. Para aspirar a la clasificación necesitarán dar el golpe ante el líder y esperar que otros resultados jueguen a su favor.

El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario República Checa y México, según país Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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